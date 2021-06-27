Основна перевага гардеробної – ергономічність та зручність використання. Предмети щоденного вжитку розміщуються тут на відстані витягнутої руки. Сезонний одяг може знаходитися в окремих секціях. Речі, якими ви користуєтеся періодично, розташовуватимуться в закритих ящиках або антресолях. Крім того, в гардеробну легко вмонтувати прасувальну дошку, що ще більше підвищить функціональність зони

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Чому гардероб, а не шафа

При раціональному підході, оснащення гардеробу може обійтися дешевше, ніж покупка вбудованих шаф. До того ж облаштовувати це приміщення можна поступово. На першому етапі відмовтеся від стаціонарної стіни та не встановлюйте двері. Щоб відокремити гардеробну, скористайтеся щільною шторою на стельовому карнизі. Цей прийом дозволить зберегти природну вентиляцію, а текстиль додасть затишку.

Експерти стверджують, що гардеробна економить місце, що особливо важливо для без того маленьких спалень. Правильно підібрана система дозволить уникнути масивних комодів, старомодних стінок з нефункціональними відділами та незручними однорівневими стійками для вішаків.

Гардеробна виготовляється індивідуально. Ви точно розрахуєте її площу та кількість необхідних відділів, що важко врахувати, купуючи готову шафу.

Ідеї для оформлення гардеробних

Ніша



Найчастіше ніші плануються ще на етапі будівництва / Фото Pinterest



Квартири з нестандартним плануванням дозволяють розмістити нішу для зберігання одягу / Фото Pinterest

За перегородкою або ширмою



Щоб відгородити гардеробну – використайте шторку / Фото Pinterest



Шторка замінить перегородку / Фото Pinterest



Гардеробна з дверцятами-купе підійде для вузьких та довгих кімнат / Фото Pinterest

Відкрита гардеробна



Щоб не створювати безладу, взуття можна заховати під ліжко / Фото Pinterest



Для оформлення відкритого гардеробу знадобляться коробки та плетені кошики / Фото Pinterest

Гардеробна в куті



Гардероб – вдале рішення для функціонального використання кутів / Фото Pinterest



Кутові гардеробні з розсувними дверима для квадратних кімнат / Фото Pinterest

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Гардеробна за ліжком



Поміщаючи ліжко в центр кімнати, ви отримуєте місце для прихованого гардероба / Фото Pinterest



Скляна перегородка забезпечить проникнення природного світла / Фото Pinterest