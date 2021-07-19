Мистецтво та вінтаж: як легко та стильно заповнити простір над диваном

Диван – це місце, де кожен з нас любить проводити свій час. Тому варто попіклуватися, аби увесь простір відповідав атмосфері релаксу, творчості та сприяв спілкуванню.

Місце на стіні позаду дивану відіграє важливу роль в інтер'єрі. Від його наповнення залежить загальна атмосфера та настрій простору. Втім, є декілька доречних способів, які універсальні для будь-якого будинку або квартири.

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Картини

Мистецтво на стінах – це завжди хороше рішення. Картин ніколи не буває забагато, але варто пам'ятати: підбирати їх варто зі смаком та з оглядом на загальну композицію простору. Контраст – це добре лише до певної міри.

Стіна мистецтва – чудова ідея / Фото Apartmenttherapy

Вінтаж

Вінтаж завжди був у моді, тому не варто боятися прикрасити простір поруч із диваном старожитностями. Вони додадуть місцю затишку, сприятимуть зняттю стресу та глибоким роздумам.

Вінтаж завжди буде у моді / Фото Apartmenttherapy

Полиці

Книжки, вазонки, мистецькі статуетки – поруч із диваном ці предмети виглядають гармонійно. Крім того полиці можна розглядати не лише як додаткове місце для зберігання речей, а й як важливий елемент інтер'єру.

Полиці мають як функціональне, так і естетичне призначення / Фото Apartmenttherapy

Додаткове освітлення

Світильник поруч із диваном – хороший спосіб виокремити цю зону із загальної картини. Ідеально, якщо світильник взаємодіє з іншими елементами – це додасть певної динамічності.

Світло біля дивану зайвим не буде / Фото Apartmenttherapy