Мистецтво в інтер'єрі: що треба знати, щоб не наробити помилок

Мистецтво – це "родзинка" будь-кого простору. Просто неможливо уявити помешкання, в якому не буде ноток прекрасного.

Мистецтво – невід'ємна складова будь-якого сучасного інтер'єру. Але інколи у бажанні підкреслити власну індивідуальність власники помешкань роблять помилки, які псують загальне враження.

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По-перше – мистецький твір має гармонійно поєднуватися з настроєм інтер'єру. Картина, скульптура чи інший елемент не є самостійним об'єктом, а виступають у ролі доповнення, своєрідних "спецій".

Ніжний контраст / Фото Pinterest

Разом з тим мистецтво – це своєрідний якір для уваги. Якщо ви додали у простір мистецьку композицію – потурбутеся про те, щоб вона була гарно освітлена, а поруч були меблі, які дозволять довго нею насолоджуватися.

Якщо простору бракує вікон – варто розгялнути картини з прямими лініями та схематичними елементами. Вони завжди розширюють простір, компенсуючи брак вікон.

На брак вибору жалітись не доводиться / Фото Pinterest

Головне, про що слід пам'ятати – не треба гнатися а мистецтвом лшие заради мистецтва. Воно має не лише доповнювати простір, а й відображати характер мешканців, передавати їхній внутрішній світ. Без цього мистецтво в інтер'єрі є просто беззмістовним.