Кожна домівка час від часу потребує змін та оновлення. Надати інтер'єру нове обличчя можна й без значних витрат.

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Витягніть коробки з фотографіями

У кожного є колекція сімейних фото, деякі з них можуть бути навіть дуже старовинними. Витріть з них пил і вчепіть на стіни чи розкладіть на комоді. Така родзинка оживить інтер'єр, до того ж, сімейна пам'ять – це те, чим справді варто гордитися.

Фотографії – ідеальний спосіб персоналізувати простір / Фото Unsplash

Екомотиви

Принесіть із прогулянки природою польові квіти, зібрані шишки, сухоцвіти чи навіть колоски пшениці та складіть їх у красивий кошик чи вазу. Розмістіть такі природні елементи по цілому дому – це принесе у простір свіжість та комфорт. Віночки та композиції з гілочок прикрасять і освіжать вікна, підвіконня.

Природні композиції варто розставити на підносах та великих скляних мисках / Фото Unsplash

Переставте меблі

Для організації нового простору варто позбутися старих непотрібних речей. Створіть у вітальні кілька окремих зон: робочий простір, зону відпочинку, місце для ігор. Кордоном може служити перегородка, фіранка, стелаж. Візуально збільшити простір можна за допомогою великого дзеркала, повішеного в правильному місці.

Дім – це завжди затишний простір / Фото Unsplash

Освітлення

Навіть така проста річ як заміна лампочки на теплий, жовтий колір, чи навпаки – нічник із яскравим освітленням, зможе принести нові відчуття у домівці.

М'яке світло – запорука спокійного настрою / Фото Unsplash

Гра із кольорами

Часто для того, щоб приміщення мало інший вигляд, в нього досить додати нові кольорові акценти. Спробуйте використовувати контрасти: холодного і теплого, різних кольорів. Нові чохли на подушках чи скатертина допоможе створити відчуття оновлення простору.

Яскраві родзинки у просторі / Фото Unsplash

Скарби Алі-Баби

У всіх є цікаві реліквії, які з часом незаслужено забуваються, складені в шкатулки й коробки. Варто поритися у скринях і знайти нові цікаві елементи інтер'єру. Колаж з листівок, виставка дитячих малюнків, навіть листи з улюбленими віршами зроблять обстановку теплішою.

Оновлення простору доступними способами / Фото Unsplash