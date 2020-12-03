Мінімалізм і відкритий простір: фото інтер'єру сучасної квартири в Чернігові
Стильний проєкт житла у Чернігові презентують українські дизайнери. Розповідаємо про сучасні рішення в оздобленні відкритих просторів.
Про проєкт сучасного житла повідомляє дизайн-студія Subdive на своєму офіційному сайті.
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Кухня з сучасними дерев'яними фасадами / Фото subdive-design.com
Два рівні, майже повна відсутність перегородок і вікна до підлоги – такою є квартира в Чернігові.
Дизайнери додали у простір сучасні меблі й стильні акценти.
У зоні вітальні зробили різнорівневе освітлення / Фото subdive-design.com
У квартирі відкрита кухня. Центром кухні-вітальні є великий диван кремового відтінку. Кухня з вбудованою технікою виконана у дерев'яному оздобленні, поєднаному зі стильним сірим кольором.
Кухонний блок не виділяється на тлі простору, органічно вписується в інтер'єр вітальні.
Дерев'яні перегородки не крадуть простір і природне світло / Фото subdive-design.com
Стіл виконали у вигляді острова – конструкція вийшла досить монолітною. З деревом на кухні перегукуються перегородки з дерев'яних планок. Вони відділяють зону вітальні від решти квартири.
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Інтер'єр виконаний у світлих і нейтральних кольорах / Фото subdive-design.com
Усі проєкти цієї студії виконані в мінімалістичному стилі, з чіткими геометричними формами та нейтральними відтінками.
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