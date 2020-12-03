Стильний проєкт житла у Чернігові презентують українські дизайнери. Розповідаємо про сучасні рішення в оздобленні відкритих просторів.

Про проєкт сучасного житла повідомляє дизайн-студія Subdive на своєму офіційному сайті.

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Кухня з сучасними дерев'яними фасадами / Фото subdive-design.com

Два рівні, майже повна відсутність перегородок і вікна до підлоги – такою є квартира в Чернігові.

Дизайнери додали у простір сучасні меблі й стильні акценти.



У зоні вітальні зробили різнорівневе освітлення / Фото subdive-design.com

У квартирі відкрита кухня. Центром кухні-вітальні є великий диван кремового відтінку. Кухня з вбудованою технікою виконана у дерев'яному оздобленні, поєднаному зі стильним сірим кольором.

Кухонний блок не виділяється на тлі простору, органічно вписується в інтер'єр вітальні.



Дерев'яні перегородки не крадуть простір і природне світло / Фото subdive-design.com

Стіл виконали у вигляді острова – конструкція вийшла досить монолітною. З деревом на кухні перегукуються перегородки з дерев'яних планок. Вони відділяють зону вітальні від решти квартири.

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Інтер'єр виконаний у світлих і нейтральних кольорах / Фото subdive-design.com

Усі проєкти цієї студії виконані в мінімалістичному стилі, з чіткими геометричними формами та нейтральними відтінками.