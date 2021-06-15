Мінімалізм в дизайні інтер'єру: 4 стильні ідеї та практичні поради

Коли ми говоримо про мінімалізм в інтер'єрі, одразу згадуємо про світлий колір, витриманість, простоту і чіткість ліній. З однієї сторони все правильно, але насправді цей стиль значно різноманітніший, аніж може здатися, на перший погляд.

Кожен з представлених дизайнів інтер'єру досліджує різні підходи до мінімалізму, відсилаючи нас до різних епох. Відтак, усі проєкти обростають своїми неповторними рисами. Сьогодні покажемо чим відрізняється абстрактний мінімалізм від бруталізму та як атмосфера стилю середини століття перейшла в ультрасучасний підхід.

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Все це – в нейтральних просторах з глибокими тональними акцентами, бетоном у поєднанні з натуральною деревиною, нетиповим зонуванням та найсвітлішими відтінками сірого.

Абстрактний мінімалізм



Дзеркало – єдиний декор вітальні / Фото Home Designing



Дзеркало – єдиний декор вітальні / Фото Home Designing

Демонструючи свій зв'язок зі супрематизмом, цей підвид мінімалізму використовує абстрактні форми для стилізації житлового простору.



В інтер'єрі переважають коричневі кольори / Фото Home Designing



У квартирі використано мінімалістичні люстри для освітлення столу / Фото Home Designing



Дерев'яні блоки об'єднують кухню з обідньою зоною / Фото Home Designing



Прозора біла вуаль м'яко розсіює сонячне світло / Фото Home Designing

Перше, що привертає увагу – простота та відсутність всього зайвого. Всі речі, які знаходяться в приміщенні призначені для конкретної функції: сидіння, освітлення, забезпечення поверхні для збереження предметів. Виняток з цього правила – декоративне настінне дзеркало та фактурна світла картина.

В приміщенні багато шаф, виготовлених під замовлення. Вони дозволяють заховати усі зайві речі та залишити кімнати абсолютно чистими та впорядкованими.

Бруталізм – технологічний мінімалізм у дизайні інтер'єрів



Люстра візуально розширює межі кухні / Фото Home Designing

Білоруський проєкт відсилає нас до основ бруталізму – масивність, білий бетон та кубічні силуети.



Диван обслуговує відразу кілька зон дому / Фото Home Designing



Подіум дивана виконує функції журнального столика / Фото Home Designing



Спальня відокремлена від іншого приміщення портьєрами / Фото Home Designing



У квартирі домінують кубічні форми / Фото Home Designing

Сучасний двосторонній диван виконує відразу кілька функцій: через свою конструкцію він обслуговує відразу дві зони дому, а його монолітний подіум стає широким столиком.

Важливі деталі цього простору – люстри. Скульптурний витвір у кухні знаходить своє продовження у спальній.

Мінімалізм в стилі 60-х



Деталі приміщення створюють цілісний інтер'єр / Фото Home Designing

Апартаменти Cumulus – це єгипетський будинок площею 160 квадратних метрів. Коричневі акценти та плавні силуети створюють враження, що це приміщення створювалося в середині минулого століття. Нестандартні ніжки круглого журнального столика добре проглядаються на тлі білого килима.



Килим допомагає зонувати приміщення / Фото Home Designing



Килим допомагає зонувати приміщення / Фото Home Designing



Спальня власників дому / Фото Home Designing



Спальня для гостей / Фото Home Designing

В апартаментах розташовано дві спальні – одна для господарів дому, інша – для гостей. Обидві вдало обіграють концепт 60-х. Дерев'яні приліжкові тумби та картина в коричневих тонах підкреслює основний акцент. Таку ж функцію виконують покривала кольору карамелі.

У другій спальні розташоване крилате ліжко, обрамлене темними комодами та чорними приліжковими лампами.



Санвузол квартири / Фото Home Designing

Вертикальна плитка та чорні елементи додають розкоші мінімалістичній білій ванній кімнаті.

Сучасний мінімалістичний дім



Акцент приміщення зосереджений на дивані з журнальним столиком / Фото Home Designing



Акцент приміщення зосереджений на дивані з журнальним столиком / Фото Home Designing

Дім в сіро-білих тонах є прикладом сучасного мінімалізму. Великий диван у вітальні ліквідує тональний розрив між білою стіною та темним килимом. Силует центрального елемента підкреслюють сірий плед та подушки. Крім цього в конструкцію дивана інтегрований невеликий столик. Це допомогло зберегти більше простору на підлозі.

Світлі меблі та голі стіни працюють над тим, щоб вітальня та їдальня стали одним гармонійним простором.



Усі стіни та верхній ярус меблів абсолютно білі / Фото Home Designing



Безрамні міжкімнатні двері допомагають створити відчуття суцільної стіни / Фото Home Designing



Гладкий сірий ламінат – характерний елемент для мінімалізму / Фото Home Designing



Зона їдальні / Фото Home Designing



Острів кухні / Фото Home Designing