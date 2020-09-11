Квартира-студія у мінімалістичному стилі розташована в житловому комплексі Києва "Новопечерські Липки". Окрім переваг самого району, квартира отримала дещо холодний інтер'єр, який пом'якшують дерев'яні елементи та теракотова кухня.

Квартира отримала назву Lipky Twins та доступна для довгострокової оренди, повідомляє The Village.

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Основні кольори інтер'єру: сірий, білий, чорний і теракотовий. Загалом створено дві таких квартир з площею по 47 метрів квадратних, але вони абсолютно ідентичні і розташовані поряд.



Обидві квартири є майже ідентичними / Фото The Village

Єдині відмінності між квартирами – одна з них отримала кухню теракотового кольору, а інша чорного,

– розповідає дизайнер Юлій Черевко.



Родзинкою квартири є гардеробна кімната / Фото The Village

Однокімнатна квартира отримала невелику ванну кімнату зі скляними дверима, а також мініатюрну гардеробну кімнату з дерев'яними стелажами.

Кухня тут складається з невеликої стінки кухонних меблів, та відділена від загального простору теракотовим кольором.



Холодильник вирішили відлучити від зони кухні та заховати його в стіну поряд / Фото Archdaily

У гостьовій зоні розташований двосторонній диван сірого кольору, що контрастує з білими стінами та стелями. Спальня не відокремлена від вітальні, але для сну тут є велике двоспальне ліжко.

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На підлозі в квартирі постелили паркет кольору ясена. У зоні санвузла, гардеробу та передпокою керамограніт сірого кольору.

Дивіться більше фото інтер'єру квартири на "Новопечерських Липках":