Топографія та клімат Австралії спонукали архітекторів використовувати міцні матеріали, серед яких – залізо, оброблене дерево і бетон. З часом це стало звичним явищем в сучасних будинках. Суміш стилістичних рішень та розмірений темп життя самих австралійців, створив уздовж берегової лінії унікальні приклади архітектури.

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Резиденція Mermaid Beach



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer

Оброблена деревина, яка знаходиться поруч з твердим бетоном, надає будинку особливої стійкості та робить його нечутливим до природних умов. Водночас всередині дому панує сімейний комфорт, створений за допомогою панорамних вікон та великої кількості світла.

В центрі будинку знаходиться відкритий внутрішній двір із басейном. Завдяки цьому архітектурному рішенню, господарі дому будуть захищеними від сильних океанських вітрів.

Palm Beach Project



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer

Цей проєкт став фізичним втіленням вишуканого дому на березі моря. Palm Beach розташований лише в годині їзди від Сіднея й через своє розташування він вже давно став улюбленим місцем для відпочинку.

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Gerroa House



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer

Все частіше в австралійській архітектурі приділяється особлива увага екологічно безпечним матеріалам. І цей проєкт – один із таких. Енергоощадні технології, помпова техніка для підігріву води, система збору опадів для технічного використання та теплоізоляційні будівельні матеріали зробили цей дім автономним та знизили вартість його обслуговування.

Архітектура дому враховує вихід на океан, тож в якій частині дому ви б не знаходилися – на вас чекає прекрасний вид з вікна.

Blairgowrie Beach House



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer

Світла деревина і залізні деталі каркасу надають Blairgowrie Beach House характерного австралійського вигляду.

Пляжний будинок в Сорренто



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer



5 сміливих пляжних будинків в Австралії / Фото Architizer

Фасад пляжного дому у Сорренто яскраво контрастує з м'яким приморським пейзажем. Як і в Mermaid Beach Residence, теплі тони дерева компенсують жорсткі лінії заліза і бетону. Великі двері захищають будинок від непередбачуваних погодних умов, а дах забезпечує ізольований простір для приймання сонячних ванн.