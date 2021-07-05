Мінімалістичний дизайн та натуральні матеріали: 10 віталень у скандинавському стилі

Скандинавський стиль – це термін, який використовується для опису дизайну інтер'єрів, які беруть початок у Швеції, Данії та Норвегії. Проте сьогодні його застосування значно розширилося й "стилем сканді" називають мінімалістичний дизайн, в якому використовуються світлі тони та велика кількість натуральних матеріалів.

У традиційних скандинавських будинках дерев'яні підлоги часто поєднуються з дерев'яними панелями та класичними меблями з ротанга та шкіри. Для скандинавських віталень характерні світлі стіни, що є звичайним явищем в північних країнах.

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Сканді інтер'єри грають з текстурами, пухнастими пледами та м'якими килимками на дерев'яній підлозі. Ось, як це виглядає в вітальнях.

Вітальня сканді з сірими стінами



Які матеріали використовуються для скандинавського стилю / Фото Dezeen

Розташований поблизу Осло, Gjøvik House складається з 6 з'єднаних між собою блоків. Інтер'єр тут відрізняється строкатими сірими стінами, земляним текстилем і теплими дерев'яними панелями. Блідо-сірі відтінки використані й для м'якого крісла та модульного дивану.

За словами архітектора, приміщення були спроєктовані так, щоб створити "затишну і гостинну атмосферу, де можна зануритися в сплячку, ховаючись від холодних днів північної зими".

Вітальня з панорамними вікнами у Швеції



Дерево в скандинавському стилі / Фото Dezeen

Вітальня з панорамними вікнами та виходом на просторий балкон, вдало обігрує скандинавський стиль завдяки дерев'яній підлозі та балкам. Журнальний столик від Isamu Noguchi доповнюється кріслами Togo від Ligne Roset з чорної шкіри, а скульптурні декоративні деталі додають житловому простору творчої атмосфери.

Вінтажні елементи в скандинавській вітальні



Вінтажний скандинавський стиль / Фото Dezeen

Дизайнерська фірма Home Studios наповнила апартаменти не лише стильним меблями, але й унікальними вінтажними знахідками.

Всю стіну займає зроблений на замовлення стелаж з дуба і латуні. Стіл з ротанга і приліжковий столик з рожевої пластмаси додають кімнаті незвичних кольорів.

Резиденція скульптора



Скандинавський стиль з вкрапленням скульптур / Фото Dezeen

Головне завдання дизайнерів полягало в створенні проєкту, який нагадував би "еклектичний житловий простір творчої людини". Приглушені коричневі та бежеві відтінки надають інтер'єру відчуття органічності та зближення з природою. Це контрастує з елегантністю чорного мармурового столу і чорних скульптур.

Вілла Вайнберга 1940-х років



Вітальня у скандинавському стилі з дубовими стінами / Фото Dezeen

Wienberg Architects провели капітальний ремонт вілли 1940-х років. В результаті вийшов теплий і затишний будинок з дубовими стінами.

У вітальні знаходиться простий дерев'яний журнальний столик і пуфи для відпочинку, а також вбудована шкіряна лава.

Вітальня з зеленими диванами



Кольори у скандинавському стилі / Фото Dezeen

Для сканді зазвичай використовують нейтральні тони, але в цьому просторі фігурують зручні дивани в спокійному зеленому кольорі. Нефарбовані дерев'яні журнальні столики поєднуються з підлогою і дерев'яними шафками для зберігання речей.

Лондонський будинок



Приглушені тони у скандинавському стилі / Фото Dezeen

Дизайн-студія Daytrip реконструювала і розширила таунхаус в східному Лондоні. Родзинкою простору стала вітальню з білими стінами, дерев'яною підлогою і меблями в приглушених тонах.

Текстурований диван контрастує зі скляним журнальним столиком, а численні керамічні вироби, які оточують камін, додають простору цікаві деталі.

Ліцейські апартаменти Андреаса Мартіна-Льофа



Як доповнити скандинавський інтер'єр / Фото Dezeen

Апартаменти розташовані в будівлі Фармацевтичного інституту, тому дизайнери спробували підкреслити історичне значення приміщення.

У вітальні вигнутий білий диван контрастує з очеретяними кріслами, а м'які бежеві штори поєднуються з нейтральними відтінками стін.

Вітальня у літньому будиночку



Відкрита вітальня у скандинавському стилі / Фото Dezeen

У цьому літньому будиночку акцентним елементом є зелений диван та крісло, які поєднуються з рослинністю за панорамними вікнами.

Скляні вази в формі кулі, розміщені на дерев'яному столі, гармоніюють з лампами на стелі. Вся кімната оброблена світлим деревом, що створює спокійний інтер'єр для літнього відпочинку.

Будинок для відпустки у Данії



Декор для кімнати у скандинавському стилі / Фото Dezeen

Для круглої вітальні були використані меблі відповідної форми. Стіни кімнати обшиті білими панелями, а підлога вкрита дрібною галькою, зібраною на пляжі, що знаходиться поруч.