У традиційних скандинавських будинках дерев'яні підлоги часто поєднуються з дерев'яними панелями та класичними меблями з ротанга та шкіри. Для скандинавських віталень характерні світлі стіни, що є звичайним явищем в північних країнах.
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Сканді інтер'єри грають з текстурами, пухнастими пледами та м'якими килимками на дерев'яній підлозі. Ось, як це виглядає в вітальнях.
Вітальня сканді з сірими стінами
Які матеріали використовуються для скандинавського стилю / Фото Dezeen
Розташований поблизу Осло, Gjøvik House складається з 6 з'єднаних між собою блоків. Інтер'єр тут відрізняється строкатими сірими стінами, земляним текстилем і теплими дерев'яними панелями. Блідо-сірі відтінки використані й для м'якого крісла та модульного дивану.
За словами архітектора, приміщення були спроєктовані так, щоб створити "затишну і гостинну атмосферу, де можна зануритися в сплячку, ховаючись від холодних днів північної зими".
Вітальня з панорамними вікнами у Швеції
Дерево в скандинавському стилі / Фото Dezeen
Вітальня з панорамними вікнами та виходом на просторий балкон, вдало обігрує скандинавський стиль завдяки дерев'яній підлозі та балкам. Журнальний столик від Isamu Noguchi доповнюється кріслами Togo від Ligne Roset з чорної шкіри, а скульптурні декоративні деталі додають житловому простору творчої атмосфери.
Вінтажні елементи в скандинавській вітальні
Вінтажний скандинавський стиль / Фото Dezeen
Дизайнерська фірма Home Studios наповнила апартаменти не лише стильним меблями, але й унікальними вінтажними знахідками.
Всю стіну займає зроблений на замовлення стелаж з дуба і латуні. Стіл з ротанга і приліжковий столик з рожевої пластмаси додають кімнаті незвичних кольорів.
Резиденція скульптора
Скандинавський стиль з вкрапленням скульптур / Фото Dezeen
Головне завдання дизайнерів полягало в створенні проєкту, який нагадував би "еклектичний житловий простір творчої людини". Приглушені коричневі та бежеві відтінки надають інтер'єру відчуття органічності та зближення з природою. Це контрастує з елегантністю чорного мармурового столу і чорних скульптур.
Вілла Вайнберга 1940-х років
Вітальня у скандинавському стилі з дубовими стінами / Фото Dezeen
Wienberg Architects провели капітальний ремонт вілли 1940-х років. В результаті вийшов теплий і затишний будинок з дубовими стінами.
У вітальні знаходиться простий дерев'яний журнальний столик і пуфи для відпочинку, а також вбудована шкіряна лава.
Вітальня з зеленими диванами
Кольори у скандинавському стилі / Фото Dezeen
Для сканді зазвичай використовують нейтральні тони, але в цьому просторі фігурують зручні дивани в спокійному зеленому кольорі. Нефарбовані дерев'яні журнальні столики поєднуються з підлогою і дерев'яними шафками для зберігання речей.
Лондонський будинок
Приглушені тони у скандинавському стилі / Фото Dezeen
Дизайн-студія Daytrip реконструювала і розширила таунхаус в східному Лондоні. Родзинкою простору стала вітальню з білими стінами, дерев'яною підлогою і меблями в приглушених тонах.
Текстурований диван контрастує зі скляним журнальним столиком, а численні керамічні вироби, які оточують камін, додають простору цікаві деталі.
Ліцейські апартаменти Андреаса Мартіна-Льофа
Як доповнити скандинавський інтер'єр / Фото Dezeen
Апартаменти розташовані в будівлі Фармацевтичного інституту, тому дизайнери спробували підкреслити історичне значення приміщення.
У вітальні вигнутий білий диван контрастує з очеретяними кріслами, а м'які бежеві штори поєднуються з нейтральними відтінками стін.
Вітальня у літньому будиночку
Відкрита вітальня у скандинавському стилі / Фото Dezeen
У цьому літньому будиночку акцентним елементом є зелений диван та крісло, які поєднуються з рослинністю за панорамними вікнами.
Скляні вази в формі кулі, розміщені на дерев'яному столі, гармоніюють з лампами на стелі. Вся кімната оброблена світлим деревом, що створює спокійний інтер'єр для літнього відпочинку.
Будинок для відпустки у Данії
Декор для кімнати у скандинавському стилі / Фото Dezeen
Для круглої вітальні були використані меблі відповідної форми. Стіни кімнати обшиті білими панелями, а підлога вкрита дрібною галькою, зібраною на пляжі, що знаходиться поруч.