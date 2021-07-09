Мінімалістична дворівнева квартира у Львові, що приголомшує дизайном: фото інтер'єру

Проєкт інтер'єру цієї дворівневої квартири у Львові розробила майстерня Ірини Лесюк. Дизайнери втілили усі побажання клієнтів у своєму авторському стилі. Мінімалістичний дизайн із цікавими текстурами та приглушеною кольоровою гамою ще довго залишатиметься актуальним. Переглядайте більше у нашому матеріалі.

Інтер'єр приватного будинку виконаний у пастельній кольоровій гамі. Простір дає можливість господарям прикрасити квартиру особистими предметами. Дизайн будинку довго залишатиметься поза часом. Все в інтер'єрі створює атмосферу комфорту і спокою та підходить справжнім гедоністам.

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Кухня-вітальня / Фото behance.net Ірини Лесюк

Простота – це найскладніше в проєктуванні, складність – найпростіше. Чисте полотно гладке та біле, але його зворотна сторона – продуманий каркас, який утримує структуру. Наші проєкти схожі на це полотно, красиві фотографії приховують клопітку роботу. Вже 13 років ми вдосконалюємо свої навички, щоб зробити кожен проєкт унікальним. Ми працюємо для особливих людей, які прагнуть мати надзвичайний предмет, не такий, як у всіх. Наші проєкти стильні, продумані та сучасні, – розповіла дизайнерка Ірина Лесюк.

Кухня-вітальня / Фото behance.net Ірини Лесюк

Сіро-кам'яний колір був обраний з ініціативи клієнтів. Конструкції та матеріали підібрані відповідно до нього.

Вхідна зона / Фото behance.net Ірини Лесюк

Мінімалістичний стиль – це мій улюблений стиль, тому клієнти знали, що я дотримуватимусь його, коли обрали мене своїм дизайнером. Попри те, що камінь асоціюється з холодною та вологою погодою, ми хотіли, щоб квартира була затишною та гостинною для своїх господарів та їх гостей, – ділиться дизайнерка.

Кухня / Фото behance.net Ірини Лесюк

Стіна справа оздоблена плиткою із порізаної цегли / Фото behance.net Ірини Лесюк

Цегляна стіна виконується зі старої порізаної цегли, результат вражає! На підлозі можна побачити паркет приглушеного відтінку дерева, чорні деталі (сходи, ніжки стільців та інше) в інтер'єрі додають йому ще більшої ефектності.

Контрастне поєднання кольорів створює ефект "вау" / Фото behance.net Ірини Лесюк

Атмосферно! / Фото behance.net Ірини Лесюк

Місце для зберігання вина облаштоване за допомогою пегборду / Фото behance.net Ірини Лесюк

Пегборд – це багатофункціональна дошка на стіні з отворами. У ці отвори можна вставляти кілки, гачки, полиці. Виготовити такий пегборд можна з фанери, бетону, металу. Прекрасний функціональний декор, візьміть на замітку!

Затишна спальня / Фото behance.net Ірини Лесюк

Комфортне місце для сидіння на підвіконні / Фото behance.net Ірини Лесюк

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Гардероб / Фото behance.net Ірини Лесюк

Дитяча кімната / Фото behance.net Ірини Лесюк

Санвузол / Фото behance.net Ірини Лесюк