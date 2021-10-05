Милує око: як ідеально поєднати кольори в інтер'єрі

Підбір кольорів – один з найбільш відповідальних етапів при плануванні інтер'єру. Давайте поглянемо на способи, які допоможуть нам при вирішенні цього завдання.

Саме кольори створюють необхідну атмосферу та гарантують яскраве враження від помешкання. Дотримуйтесь головних правил – і ваш інтер'єр викличе захват рідних та друзів.

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Кольори – це "душа" інтер'єру / Фото Pinterest

Розбавляйте яскраві кольори нейтральними

Бежевий, світло-сірий та білий – чудові кольори, які стануть прекрасним фоном для будь-яких яскравих поєднань. Головне – витримати баланс та не зробити перекіс.

Яскраві аксесуари на нейтральному фоні

Зазвичай краще яскраві акценти перемістити на меблі та декор. Це зробить простір більш гнучким при подальшому переплануванні або змінах.

Поєднання світлого та темного

Це завжди виграшний варіант, який гарантує простору динаміку та незабутність. Якщо не знаєте, яке рішення обрати – саме цей прийом стане у нагоді.

Гармонія яскравих кольорів

Якщо ви таки готові до експериментів та оберете для стін яскраві відтінки – згадайте про дуалізм. Поєднання двох яскравих кольорів відповідно до гами гарантує неймовірний результат.