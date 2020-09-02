Milk Bar – кафе в американському стилі з десертами власного виробництва, яке працює в Києві з 2014 року. Перший заклад відкрили на вулиці Шота Руставелі біля площі Льва Толстого, у 2019 році Milk Bar також запустили на Kyiv Food Market. Новий Milk Bar у ЦУМі – третій і найбільший заклад сьогодні.

У Milk Bar TSUM вперше для формату запустили випікання піци, розширили меню та запропонували фірмовий підбір десертів, про це пише видання The Village.

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Наразі Milk Bar TSUM працює в тестовому режимі з 14:00 до 23:00, невдовзі планують перейти на графік роботи з 10:00 до 00:00. Також незабаром офіційно запустять мобільний додаток із власним сервісом доставки від Milk Bar.



Про Milk Bar взнали завдяки десертам / Фото The Village

Новий Milk Bar має близько 600 квадратних метрів площі та орієнтовно 260 посадкових місць. Через карантинні обмеження кількість посадок обмежили, тимчасово відмовилися від першочергової ідеї з комунальними столами просто неба.



Фішкою закладу стала відкрита кухня / Фото Thе Village

Це величезна тераса з краєвидом на Хрещатик, можна посидіти на свіжому повітрі з краєвидом на центр. Зараз вийшло трохи менше місць, але, сподіваюся, скоро вдасться відновити,

– коментує дизайнер.

У Milk Bar кажуть, що переконалися у перевагах тераси ще на етапі будівництва: для ресторану придбали дров'яну піч для випікання піци від італійського виробника Stefano Ferrara Forni, і підняти її на верхній поверх ЦУМ можна було тільки ззовні.



Ресторан має велику терасу в центрі Києва / Фото The Village

Для цього довелося перекривати Хрещатик на ніч, замовляти кран і піднімати піч нагору через терасу.