Автори проєкту використали палітру ніжних рожевих, персикових та бірюзових кольорів, надихнувшись продукцією Марії Ніли. У будівлі площею 650 квадратних метрів є 30 кімнат, включаючи п'ять ванних кімнат. В ній розміщені як громадські, так і приватні приміщення.

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Внутрішній простір до ремонту мав дуже нейтральний, знеособлений характер і був витриманий у біло-сірій кольоровій гамі. В ASKA, навпаки, ми завжди прагнемо створити стильне та харизматичне середовище, виділяючи унікальну суть кожного проєкту, – сказала співзасновниця ASKA Мадлен Клінгспор.

Ніжна пастельна палітра інтер'єру / Фото dezeen

У студії збереглися деякі оригінальні деталі в будівлі – мармурова підлога в зелену клітку та дерев'яні сходи, тоді як решту приміщення було повністю відремонтовано.

Щоб додати шар унікальності Марії Ніли, як бренду, було змінено більшу частину інтер'єру. Деякі внутрішні стіни були зруйновані, більшість поверхонь перефарбовано, частково додано нову підлогу, а також повністю відремонтовано всі ванні кімнати, – сказав Клінгспор.

Збережено вхідні двері та шахову підлогу / Фото dezeen

Хоча кожна кімната має унікальний вигляд, усі вони були розроблені, щоб створити цілісну композицію між існуючою архітектурою та новими деталями інтер’єру.

Милі журнальні столики із рожево-фіолетовими лампами / Фото dezeen

Планування створено таким чином, що вхідний поверх є найбільш публічним, а потім поступово приміщення стають більш приватними та орієнтованими на робочий простір. Реєстратура, салон, бар краси, конференц-зал та зони для зустрічей складають перший поверх, тоді як другий поверх добре пристосований для більших зборів та заходів, включаючи мінікухню, оглядову кімнату та більший простір для відпочинку, – зазначила співзасновниця ASKA Поліна.

Атмосфера легкості та краси / Фото dezeen

Біля входу АСКА встановила блідо-рожеву художню інсталяцію з оргскла, вирізаного за формою шампуню, що стікає зі стелі.

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Значна частина меблів була спеціально розроблена для проєкту, включаючи полиці для продуктів, дивани та бар для краси з дерева та МДФ. Новий дизайн інтер'єру був натхненний власною продукцією бренду для догляду за волоссям, це найбільш помітно в пастельній палітрі кольорів.

Хвилясті аморфні форми повторюються у всьому інтер'єрі / Фото dezeen

Крім цього, ми вирішили залучити продукцію від компаній, які використовують стійкі матеріали, наприклад, виготовлену на замовлення стільницю від Smile Plastic, компанії, яка використовує лише відходи у своїй продукції. Колірна гамма, обрана для різних приміщень у всій будівлі, стосується різних ліній догляду за волоссям Марії Ніли. Ці пастельні кольори є однією з основних ідентичностей бренду, і ми одразу вирішили, що це одна з унікальних сутностей, яку важливо було показати у нашому дизайні.

Хвилясті полиці для продукції. Дуже креативно! / Фото dezeen

Також було розроблено хвилясті настінні полички для зберігання засобів по догляду за волоссям. Пофарбовані у відповідні градієнтні відтінки.

Органічні форми натхненні елементами, що знаходяться в природі, такими як ліс, океан, коралові рифи та печери. Ця м'яка та грайлива архітектурна мова разом із пастельними кольорами надає інтер'єрам унікальну візуальну ідентичність, – розповідають дизайнери.

Градієнтне пофарбування полиць та цікава форма дивану кольору пудри / Фото dezeen

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