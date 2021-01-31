Сидіти на зебрі або жирафі: мережа відомих ресторанів пропонує відвідувачам кумедні стільці

Тут можна не тільки смачно поїсти, а й зробити кумедні фото в інстаграм. Дивіться, як виглядають відвідувачі, які сидять на стільцях у вигляді тварин.
Джерело: Goods Home Design
Rainforest – всесвітня мережа кафе, що мають інтер'єр із тематикою джунглів.
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На цих стільцях можна зробити чудові фото / Фото Goods Home Design
У цьому ресторані відвідувачі можуть посидіти на смішних та оригінальних стільцях.
Кожен стілець виготовили із твердих порід дерева та розписали вручну.
Оригінальний декор у відомій мережі кафе / Фото Goods Home Design
У ресторанах Rainforest можна побачити не тільки кумедні барні стільці, а й помилуватися інтер'єром, що стилізований під рослинність вологих екваторіальних лісів.
Усі стільці розписані вручну / Фото Goods Home Design
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