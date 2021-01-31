Тут можна не тільки смачно поїсти, а й зробити кумедні фото в інстаграм. Дивіться, як виглядають відвідувачі, які сидять на стільцях у вигляді тварин.

Джерело: Goods Home Design Rainforest – всесвітня мережа кафе, що мають інтер'єр із тематикою джунглів. Для відпочинку Гніздо серед дерев: як виглядає інтер'єр ідеального будинку для релаксу у Фінляндії

На цих стільцях можна зробити чудові фото / Фото Goods Home Design У цьому ресторані відвідувачі можуть посидіти на смішних та оригінальних стільцях. Кожен стілець виготовили із твердих порід дерева та розписали вручну.

Оригінальний декор у відомій мережі кафе / Фото Goods Home Design У ресторанах Rainforest можна побачити не тільки кумедні барні стільці, а й помилуватися інтер'єром, що стилізований під рослинність вологих екваторіальних лісів.

Усі стільці розписані вручну / Фото Goods Home Design За темою 10 дизайнерських рішень, що не розв'язують проблеми, а роблять їх ще більшими