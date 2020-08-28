Меланію Трамп розкритикували за її редизайн відомого Трояндового Саду: причина та фото
Першу леді США Меланію Трамп нещадно критикують за зміни у відомому серед американців Трояндовому Саду поряд з Овальним кабінетом. Що не так з дизайнерськими починаннями дружини президента США та чому її порівнюють з Марі Антуанеттою – читайте в матеріалі.
Дизайн Меланії Трамп, який був створений спільно з фірмами ландшафтної архітектури, користувачі соціальних мереж описують як "нецікаву ділянку газону", повідомляє Dezeen.
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Після реновації сад складається лише із зелених кущів та білих пастельних квітів.
Так виглядає сад після реновації
Користувачі соціальних мереж не сприйняли рішення видалити з саду вишневі дерева та різнокольорові тюльпани, які були висаджені ще у 1962 році колишньою першою леді Жаклін Кеннеді.
Вони вирубали дерева? І зробили все це схожим на нецікаву ділянку газону,
– запитує політолог Білл Крістол.
Журналісти навіть порівняли Меланію з Марією Антуанеттою, яка славилась своєю любов'ю до розкоші, яка призвела до фінансової кризи в країні, а потім і до Французької революції. На думку оглядачів, займатись редизайном Трояндового Саду в часи коронавірусної кризи неприпустимо.
Хто піклується про перероблений трояндовий сад, коли ми перебуваємо в середині пандемії, 175 000+ людей загинули, а мільйони без роботи,
– обурюються користувачі.
В Білому Домі натомість вважають, що реновація покращить благоустрій території.
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Сама Меланія Трамп пояснила, що зміни в саду зроблять його інклюзивним, тож відвідати Трояндовий Сад зможуть усі категорії американців.
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