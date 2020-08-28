Першу леді США Меланію Трамп нещадно критикують за зміни у відомому серед американців Трояндовому Саду поряд з Овальним кабінетом. Що не так з дизайнерськими починаннями дружини президента США та чому її порівнюють з Марі Антуанеттою – читайте в матеріалі.

Дизайн Меланії Трамп, який був створений спільно з фірмами ландшафтної архітектури, користувачі соціальних мереж описують як "нецікаву ділянку газону", повідомляє Dezeen.

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Після реновації сад складається лише із зелених кущів та білих пастельних квітів.

Excited to honor history & celebrate the future in our beautiful @WhiteHouse Rose Garden this evening. Thank you to all who helped renew this iconic & truly gorgeous space. pic.twitter.com/ggiqLkdGbw — Melania Trump (@FLOTUS) August 22, 2020

Так виглядає сад після реновації

Користувачі соціальних мереж не сприйняли рішення видалити з саду вишневі дерева та різнокольорові тюльпани, які були висаджені ще у 1962 році колишньою першою леді Жаклін Кеннеді.

Вони вирубали дерева? І зробили все це схожим на нецікаву ділянку газону,

– запитує політолог Білл Крістол.

Before and after photographs of newly renovated White House Rose Garden:

courtesy #Getty and @marycjordan pic.twitter.com/w6bzoNHMjC — Michael Beschloss (@BeschlossDC) August 22, 2020

Журналісти навіть порівняли Меланію з Марією Антуанеттою, яка славилась своєю любов'ю до розкоші, яка призвела до фінансової кризи в країні, а потім і до Французької революції. На думку оглядачів, займатись редизайном Трояндового Саду в часи коронавірусної кризи неприпустимо.

Хто піклується про перероблений трояндовий сад, коли ми перебуваємо в середині пандемії, 175 000+ людей загинули, а мільйони без роботи,

– обурюються користувачі.

В Білому Домі натомість вважають, що реновація покращить благоустрій території.

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Сама Меланія Трамп пояснила, що зміни в саду зроблять його інклюзивним, тож відвідати Трояндовий Сад зможуть усі категорії американців.