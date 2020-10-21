Тут все створено для фанатів надпопулярної космічної драми Крістофера Нолана. Тисячі діодів у стелі й стінах створюють відчуття перебування в іншому вимірі.

Інтер'єр має космічний вигляд і переносить відвідувачів у сцену з відомої кінострічки, повідомляє Elledecoration.

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Рельєфна стеля посилює відчуття космічності / Фото Elledecoration

Гості закладу можуть уявити себе членами космічної експедиції, які загубилися десь серед безодні Всесвіту.

Автори проєкту хотіли "наповнити пустоту сенсом і створити середовище, що захоплює візуально, таке, де об’єдналися час і простір".



Поверхні відбивають світло діодів / Фото Inmexico

Розробкою дизайну займалися три студії: Almazán y Arquitectos Asociados, Concepto Taller de Arquitectura і студія Pin.

Кафе розташоване в самому серці Мехіко. Його площа складає близько 200 квадратних метрів.



Інтер'єр захоплює з першого погляду / Фото Elledecoration

В інтер'єрі використали понад 250 тисяч світлодіодів. Стеля й стіни тут повністю чорні, і світло від діодів створює ефект зоряного неба.

Окремий акцент зробили на меблях. Відвідувачі сидять на прозорих пластикових стільцях, а поверхні столів – дзеркальні. Усе це відбиває сотні тисяч вогнів і ще більше посилює ефект перебування у відкритому космосі.

Тренд: Надсучасні прозорі меблі – тренд в інтер'єрі



Деталі посилюють відчуття невагомості / Фото Elledecoration

Ще тут можна побачити такі цікавинки, як книги, що літають у невагомості. Їх підвісили до стелі, щоб посилити ефект антигравітації.

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