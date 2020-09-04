На півночі Мексики зявилась незвична інсталяція. Архітектори спорудили громадський туалет з бамбука. Весь простір складається з великого залу та численних жіночих і чоловічих туалетів. Більше про інсталяцію – читайте в матеріалі.

Зал зроблений у формі квітки бамбука, пише Archdaily.

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Невеликий зал захищений очеретяною стінкою яйцеподібної форми, але не повністю відокремлюється від зовнішнього світу. За словами розробників, туалети є одним із способів поєднання з природою.



Всередині багато рослин / Фото Archdaily

Кілька бамбукових колон посередині утворюють центральну квітку, яка укріплює усю структуру та ховає центральний бетонний стовп.



Сантехніка в будівлі керамічна / Фото Archdaily

Розробники хотіли поєднати традиційний для цього регіону будівельний матеріал та сучасні технології.



Під час будівництва виникло кілька серйозних проблем / Фото Archdaily

Оскільки споруда розташована поруч із, заповідною природно-заболоченою територією з високим ризиком затоплення, споруда була піднята на 1 метр від рівня землі кам'яною основою, щоб уникнути пошкоджень у разі повені.

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Також архітектори прагнули зробити її більш відкритою, але сильні вітри, які притаманні регіону, змінили плани.

Дивіться більше фото громадського туалету з бамбука: