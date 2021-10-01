Меблі під стінами та дивні кольори: чого варто уникати в дизайні інтер'єру

Напевно, кожен дизайнер знає, що ідеального інтер'єру просто не буває. Але наблизитись до ідеалу цілком реально, якщо дотримуватися певних правил.

Будь-який дизайнер знає, що скласти повний перелік помилок в інтер'єрі просто нереально. Втім, кожен планує помешкання під себе та має свою візію. Але є універсальні моменти, знання яких стане у нагоді всім.

До теми Ляпи в інтер'єрі: помилки в дизайні, які роблять усі

Погоня за кількістю "вбила" позитивне враження / Фото Pinterest

Меблі біля стін

Атмосфера виставкової зали має бути у галереєях, а не в помешканні. Заставляти усі стіни меблями не варто – краще спланувати їх рівномірне розташування у просторі. Стіл або крісло в центрі кімнати – хороше та поширене рішення.

Багато відтінків

Різноманіття – це добре, але не при підборі кольорів. Локального поєднання 2 – 3 відтінків буде цілком достатньо. В іншому випадку враження від простору будуть далекими від фантастичних.

Дивні декори та орнаменти

Помірність – головне правило при виборі декору або шпалер. Доволі часто у погоні за враженнями ми можемо трішки "перегнути палку". Слід пам'ятати, що в цьому випадку менше – значить краще.

Велика концентрація предметів

Цим у свій час грішив кожен з нас. На одну полицю, комод або ділянку стіни ми могли втиснути все. Такий підхід – завжди неправильний. Лише книжки можна складати одразу одна біля одної. Усі інші предмети мають мати навколо себе простір, який підкреслить їхню роль в інтер'єрі.