Сьогодні меблями з перероблених матеріалів нікого не здивуєш. Однак таке крісло точно захоче мати вдома кожен, хто полюбляє сучасні бренди, зокрема, всесвітньо відому каву Starbucks.

Цікавий продукт представили на Лондонському фестивалі дизайну, повідомляє MMR.

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Компанія Starbucks у колаборації з меблевим виробником Pentatonic вирішили привернути увагу до проблеми перероблення сміття.



Стілець пасує до інтер'єру кав'ярень / Фото cleanupbritain.org

За основу взяли відомий стілець цієї торгової марки "Bean Chair". Текстиль для нього зробили з переробленого пластику.

Увесь цей пластик раніше був пляшечками та стаканами. Тепер стілець можна придбати в кав'ярнях Starbucks по всій країні.



Купити стильне крісло можна в будь-якій кав'ярні Starbucks у Британії / Фото Yesmagazine

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Матеріалом для обшивки став текстиль з переробленого пластику / Фото twitter.com/jazrabadia

Цим проєктом компанії хотіли показати необмежені можливості у сфері перероблення сміття.

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