Ці пряничні конструкції відтворюють реальний комплект меблів Höme. Ви роздруковуєте набір для випічки, робите печиво, збираєте його відповідно до інструкцій і отримуєте чудовий їстівний гарнітур.

Про святковий комплект повідомляє журнал Dezeen.

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Імбирне печиво відтворює справжні меблі / Фото Dezeen

Набори для збирання назвали Gingerbread Höme, або "Імбирний дім". Усе в них нагадує традиційні комплекти від IKEA: тут є традиційні інструкції та шаблони. От тільки замість гвинтиків використовується глазур.

Покупці наборів роблять імбирне тісто, розкачують його, випікають окремі деталі та збирають меблі за допомогою клейкої глазурі.



Усі деталі досить прості / Фото Dezeen

Кожне печиво для меблів спроєктоване так, щоб його було легко зібрати. Найкраще – це те, що не потрібен ключ Аллена (шестигранник – ред.), – зазначили в компанії.

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Інструкція до печива виконана в загальній стилістиці IKEA / Фото Dezeen

Шаблони можна завантажити на офіційному сайті IKEA, роздрукувати, вирізати та використовувати. Також є версія для 3D-принтерів: можна зробити об'ємні форми й користуватися ними щороку.

У наборі є крісла, ліжка, столи, стільці й навіть килимок.