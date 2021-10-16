Маленька ванна: огріхи в дизайні, яких припускався кожен

Делеко не кожен може похизуватися великими розмірами ванної кімнати. Але навіть при облаштуванні невеликого простору ми робимо помилки, які впливають на загальну картину.

На перший погляд, менші простори проєктувати легше. Але в бажанні сприяти їх візуальному збільшенню ми часто робимо помилки, які дають абсолютно протилежний ефект.

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Все повинно бути білим

Кожен знає, що білий колір збільшує будь-які приміщення. Але зовсім не потрібно надавати цьому кольору таку перевагу. Окрім того, маленька ванна потребує затишку, а не лікарняної білизни.

Баланс краси та функціональності / Фото Pinterest

Відкриті місця для зберігання

Мало місця – зовсім не причина, щоб тримати все на виду. Від дверцят та маленьких шторок для поличок простір меншим на стане. А от зберігання усіх речей у "відкритому" варіанті лише підкреслить брак місця.

Декор без мети

Без декору у маленькій ванній точно не обійтися. Але він мусить бути частиною всієї атмосфери, а не елементом, на якому ми хочемо акцентувати увагу, щоб не думати про маленькі розміри кімнати. Ідеальний варіант – функціональні речі, які окрім краси мають цілком корисне призначення.