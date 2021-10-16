На перший погляд, менші простори проєктувати легше. Але в бажанні сприяти їх візуальному збільшенню ми часто робимо помилки, які дають абсолютно протилежний ефект.

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Все повинно бути білим

Кожен знає, що білий колір збільшує будь-які приміщення. Але зовсім не потрібно надавати цьому кольору таку перевагу. Окрім того, маленька ванна потребує затишку, а не лікарняної білизни.

Баланс краси та функціональності / Фото Pinterest

Відкриті місця для зберігання

Мало місця – зовсім не причина, щоб тримати все на виду. Від дверцят та маленьких шторок для поличок простір меншим на стане. А от зберігання усіх речей у "відкритому" варіанті лише підкреслить брак місця.

Декор без мети

Без декору у маленькій ванній точно не обійтися. Але він мусить бути частиною всієї атмосфери, а не елементом, на якому ми хочемо акцентувати увагу, щоб не думати про маленькі розміри кімнати. Ідеальний варіант – функціональні речі, які окрім краси мають цілком корисне призначення.