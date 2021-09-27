Маленька ванна кімната: як все правильно розмістити

Крихітний метраж будь-якого простору оселі не є проблемою, якщо вміти вдало застосувати кілька креативних рішень. Про те, як організувати простір у ванній кімнаті, якщо її метраж обмежений – читайте у матеріалі.

Грамотно спланований дизайн врятує будь-яке приміщення та допоможе зробити його максимально зручним та комфортним. У маленькій ванній кімнаті кожен сантиметр – на вагу золота, тому є кілька правил, яких слід дотримуватися.

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Якщо ваша ванна кімната має незвичайну форму, використовуйте її максимально. Кожне поглиблення повинно бути належним чином облаштовано, наприклад, забудоване меблями на замовлення. У такий простір можна вмонтувати умивальник, унітаз чи біде.

Стильний простір / Фото homebook

Невеликий умивальник, невелика пральна машина з меншою місткістю або вузька душова кабіна – це компроміси, на які варто звернути увагу при облаштуванні ванної кімнати такого невеликого розміру. Також чудовою ідеєю буде обрати кутовий туалет або умивальник.

Просто та креативно / Фото homebook

У маленькій ванній кімнаті також матимуть чудовий вигляд вбудовані пральні машини, завдяки яким можна створити додатковий простір для зберігання над ними. Пральні машини з верхнім завантаженням також стануть відмінним вибором в таких інтер’єрах.

Дієві методи дизайну обмеженого простору / Фото homebook

У маленькій ванній кімнаті слід поставити підвісні меблі – шафа для умивальника, підвішеного на 20 – 30 сантиметрів над землею, буде набагато функціональнішою, ніж та, що розміщена безпосередньо на підлозі.