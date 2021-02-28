Спальна площею 7 метрів: приклад оформлення

Джерело:інстаграм Анастасії Юськової
Українська дизайнерка Анастасія Юськова пропонує приклад оформлення маленької спальні. У ній є все для комфорту та ідеального нічного відпочинку.
Коли простору досить мало, можна зробити повноцінну спальню на площі 7 квадратних метрів. У цьому приміщенні є все для повноцінного відпочинку.
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Приклад облаштування спальні площею 7 квадратних метрів:
Схема розміщення меблів у маленькій спальні / Фото instagram.com/yuskova_architects
Цей інтер'єр сприймається досить гармонійно. З першого погляду складно зрозуміти, що й де розміщено. Усе має простий та стриманий вигляд.