Спальна площею 7 метрів: приклад оформлення

Українська дизайнерка Анастасія Юськова пропонує приклад оформлення маленької спальні. У ній є все для комфорту та ідеального нічного відпочинку.

Коли простору досить мало, можна зробити повноцінну спальню на площі 7 квадратних метрів. У цьому приміщенні є все для повноцінного відпочинку.

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Приклад облаштування спальні площею 7 квадратних метрів:

Дизайнерка зуміла розмістити на 7 квадратних метрах:

ліжко з матрацом розміром 180 на 200 сантиметрів,

місткі тумби для зберігання постільної білизни,

шафу для одягу розміром 70 на 150 сантиметрів,

відкриті полиці та тумби для дрібниць,

поличку для зарядки гаджетів, що служить водночас узголів'ям ліжка.



Схема розміщення меблів у маленькій спальні / Фото instagram.com/yuskova_architects

Цей інтер'єр сприймається досить гармонійно. З першого погляду складно зрозуміти, що й де розміщено. Усе має простий та стриманий вигляд.