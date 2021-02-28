Спальна площею 7 метрів: приклад оформлення

28 лютого 2021 , 19:44
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Джерело:

інстаграм Анастасії Юськової

Українська дизайнерка Анастасія Юськова пропонує приклад оформлення маленької спальні. У ній є все для комфорту та ідеального нічного відпочинку.

Коли простору досить мало, можна зробити повноцінну спальню на площі 7 квадратних метрів. У цьому приміщенні є все для повноцінного відпочинку.

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Приклад облаштування спальні площею 7 квадратних метрів:

Дизайнерка зуміла розмістити на 7 квадратних метрах:

  • ліжко з матрацом розміром 180 на 200 сантиметрів,
  • місткі тумби для зберігання постільної білизни,
  • шафу для одягу розміром 70 на 150 сантиметрів,
  • відкриті полиці та тумби для дрібниць,
  • поличку для зарядки гаджетів, що служить водночас узголів'ям ліжка.


Схема розміщення меблів у маленькій спальні / Фото instagram.com/yuskova_architects

Цей інтер'єр сприймається досить гармонійно. З першого погляду складно зрозуміти, що й де розміщено. Усе має простий та стриманий вигляд.