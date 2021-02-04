Маленька квартира може зробити вас песимістом і змусити постійно нарікати на життя. Однак існують цікаві лайфхаки, як можна вмістити у крихітний простір все необхідне і ще залишити місце для життя.

Джерело: Novate

Декоративні та практичні прийоми, придумані мешканцями різних країн, допоможуть вам облаштувати свою квартиру комфортно. Тіснота і брак місця – наслідок неправильно організованого простору.

Цікаво Як обрати стільницю для кухні: плюси та мінуси різних варіантів

Франція: меблі-матрьошки й робота з кольором



Меблі-трансформери та стильні кольорові рішення / Фото Novate

Французи роблять вітальню частиною загального простору. Якщо вам потрібна зона для прийому гостей – ви збираєте усі меблі-трансформери й маєте вільний простір.

Французькі дизайнери часто роблять меблі, що можуть ховатися одні під інші. У будні дні все перебуває у розкладеному стані, а ось для гостей або вечірки кімнату легко трансформувати.

Окрім того, французи часто експериментують з кольором. На противагу більшості дизайнерів, вони відкидають думку про те, що для маленьких квартир підходять виключно світлі відтінки. У французьких квартирах нерідко зустрічаються темні тони, що створюють відчуття камерності.

Швейцарія: зонування шторами й скляними перегородками



Скляні перегородки набувають популярності / Фото Novate

Чимало власників однокімнатних квартир мріють мати окрему спальню. Це реально зробити, якщо ретельно спланувати простір. Ліжко можна відгородити легкими матеріалами: склом, тканиною, фанерою. Так вийде додати спальному місцю відчуття приватності.

Японія: внутрішнє вікно



Вікно між кімнатами додає світла і простору / Фото Novate

Чудове рішення для квартир, у яких недостатньо світла. Можна зробити вікно з однієї кімнати в іншу. Так навіть маленьку нішу можна перетворити на повноцінну кімнату. Отвір між кімнатами позбавить від психологічного відчуття ізоляції.

Німеччина: плита на 2 конфорки



Ергономічне рішення: придбати плиту на дві конфорки / Фото Novate

Навіть у великих родинах рідко використовують понад дві конфорки за раз. Тому зекономте гроші й простір, придбавши невелику плиту на дві конфорки.

Данія: використання підвіконня



Приклад розумного використання підвіконня / Фото Novate

Коли простору мало й потрібно ефективно використовувати кожен квадратний метр, не можна залишати підвіконня пустим. У Данії на підвіконні розміщують письмовий стіл, зону для відпочинку, книжкову полицю, туалетний столик або додаткове місце для сидіння.

Можна навіть зробити на підвіконні робочу зону кухні.

Незвично Великий і маленький: у США об'єднали дитсадок та коворкінг – фото інтер'єрів

Австралія: книги та одяг разом



Система для зберігання усіх речей в єдиній шафі / Фото Novate

Австралійці, мешкаючи в невеликих квартирах, не виділяють окремі шафи для одягу та книг. Вони вбудовують у стіну невелику систему зберігання з окремими секторами. Там і лежать усі речі.

Така система зручна тим, що всі речі перебувають в одному місці й не доводиться шукати необхідне по всій квартирі. Полиці можна закрити шторою, або ж додати до них дверцята і зробити повноцінну шафу.