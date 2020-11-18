Дизайнерам вдалося ефективно використати кожен квадратний метр. Квартира вийшла світлою і з власним характером.

Проєкт інтер'єру створила українська студія дизайну Nude.

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Кухня відділена від вітальні невеликою перегородкою / Фото nudedesign.com.ua

Квартира площею 33 квадратних метри розташована на вулиці Городоцького. Старовинний австрійський будинок наклав відбиток на процес планування інтер'єру.

Проєкт для нас був особливо цікавим. Намагалися використати й зекономити кожний квадратний сантиметр площі. Квартира розташована в австрійському будинку майже у центрі міста, – розповідають дизайнери.

Усі стіни в помешканні світлого кольору.



Кухонні меблі білого кольору / Фото nudedesign.com.ua

Вітальня й кухня з'єднані разом. Розмір кухонного блоку зовсім маленький. Завдяки великим шафам до стелі, тут вдалося зробити досить місця для зберігання. На кухні увагу приваблює акцентна плитка з кольоровими візерунками.



У спальні на стіні зображена карта світу / Фото nudedesign.com.ua

У спальні стіни приємного кавового відтінку. Тут зробили робочий стіл біля вікна. Його

оздобили високими шафами для речей. Простір використали дуже економно.



Робоча зона біля вікна / Фото nudedesign.com.ua

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У зоні вітальні стіни оздобили під декоративну цеглу. Тут є окремий куточок для читання. Картини на стіні перегукуються з плиткою на кухні.



Жовте крісло в куточку для читання / Фото nudedesign.com.ua

Санвузол у квартирі суміщений. Хоча площа житла невелика, розміри санвузла досить комфортні. Кімнату виконали у відтінках блакитного. Ванну замінили на душову кабіну.



Ванна кімната блакитного кольору / Фото nudedesign.com.ua

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