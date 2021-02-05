Маленька кухня – не біда: 5 порад, як правильно використати простір

Якщо у вас справді невелика кухня, вам добре відомо, як непросто розмістити на ній все необхідне. А якщо ще й хочеться готувати їжу з комфортом – завдання стає надскладним.

Джерело: Urdesign

Ми пропонуємо короткий посібник для тих, хто впадає у відчай від крихітного простору на кухні. Ознайомтеся із ним, щоб якісно реорганізувати простір.

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Головне – організація

Безлад краде простір та хороший настрій. У жодному разі не складайте всі речі на стільницю. Тоді у вас не залишиться простору для комфортного приготування їжі. Не лінуйтеся щоразу складати речі на свої місця. Вашим завданням є підтримка кухні в суперорганізованому вигляді.



У маленькій кухні важливо підтримувати ідеальний порядок / Фото Urdesign

Зберігайте речі під стелею

Чимало мешканців хрущовок мають невелику антресоль на кухні. Розширте її, або оберіть варіант ширших та більших верхніх шаф. Так ви використаєте незадіяний простір.

Багатоцільове використання

Обирайте предмети з подвійним призначенням. Наприклад, стіл або барну стійку, що можуть бути й робочою зоною.

Сьогодні існує чималий вибір ергономічного посуду для кухні. Наприклад, каструля-сковорідка. У разі потреби з неї знімаються ручки і її можна ставити навіть в духовку.



Купуйте речі-трансформери / Фото Malenkaya-kuhnya

Яскраве світло

Сучасні світильники допоможуть вам візуально розширити простір у вертикальному напрямку. Це важливо у маленьких приміщеннях.

До того ж хороше освітлення допоможе вам готувати їжу швидше й організованіше.

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Використовуйте підвіконня



На підвіконні можна зробити додаткове місце для сидіння / Фото Klub-masterov

Нехай цей простір буде зайнятий чимось корисним: зробіть там місце для зберігання круп або посуду.

Окрім того, на підвіконні можна облаштувати робочу зону кухні, або додаткове місце для сидіння. Основним правилом маленької кухні є: використовуйте простір ефективно.