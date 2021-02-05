Маленька кухня – не біда: 5 порад, як правильно використати простір

Якщо у вас справді невелика кухня, вам добре відомо, як непросто розмістити на ній все необхідне. А якщо ще й хочеться готувати їжу з комфортом – завдання стає надскладним.
Джерело: Urdesign
Ми пропонуємо короткий посібник для тих, хто впадає у відчай від крихітного простору на кухні. Ознайомтеся із ним, щоб якісно реорганізувати простір.
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Безлад краде простір та хороший настрій. У жодному разі не складайте всі речі на стільницю. Тоді у вас не залишиться простору для комфортного приготування їжі. Не лінуйтеся щоразу складати речі на свої місця. Вашим завданням є підтримка кухні в суперорганізованому вигляді.
У маленькій кухні важливо підтримувати ідеальний порядок / Фото Urdesign
Чимало мешканців хрущовок мають невелику антресоль на кухні. Розширте її, або оберіть варіант ширших та більших верхніх шаф. Так ви використаєте незадіяний простір.
Обирайте предмети з подвійним призначенням. Наприклад, стіл або барну стійку, що можуть бути й робочою зоною.
Сьогодні існує чималий вибір ергономічного посуду для кухні. Наприклад, каструля-сковорідка. У разі потреби з неї знімаються ручки і її можна ставити навіть в духовку.
Купуйте речі-трансформери / Фото Malenkaya-kuhnya
Сучасні світильники допоможуть вам візуально розширити простір у вертикальному напрямку. Це важливо у маленьких приміщеннях.
До того ж хороше освітлення допоможе вам готувати їжу швидше й організованіше.
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На підвіконні можна зробити додаткове місце для сидіння / Фото Klub-masterov
Нехай цей простір буде зайнятий чимось корисним: зробіть там місце для зберігання круп або посуду.
Окрім того, на підвіконні можна облаштувати робочу зону кухні, або додаткове місце для сидіння. Основним правилом маленької кухні є: використовуйте простір ефективно.