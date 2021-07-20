"Хмарочосів багато не буває" – схоже, саме таким правилом керуються архітектори Нью-Йорка, адже місто активно поповнюється будівлями висотою у сотні метрів. Нещодавно завершилося будівництво нових веж, які точно стануть новою окрасою міста.
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Central Park Tower
Вежа збудована поблизу Центрального Парку – одного з найвідоміших місць Нью-Йорка. Зараз будівля є другою за висотою у місті.
98-поверховий будинок налічує 179 квартир, а знизу буде розташований магазин Nordstrom.
Хмарочос зливається із небом / Фото Dezeen
The Spiral in Hudson Yards
Високий офісний хмарочос перебуває на стадії будівництва, його висота вже сягнула 314 метрів. 65-поверхова вежа отримала свою назву завдяки спіралям, які прикрашають фасад.
Неймовірна офісна будівля / Фото Dezeen
50 Hudson Yards
Одним з перших орендарів 308-метрового хмарочоса має стати Facebook, що додало будівлі популярності. 58-поверхова будівля вже закінчена. Внутрішні роботи мають завершити у 2022 році.
Тут будуть зіркові офіси / Фото Dezeen
111 West 57th
Третя за висотою вежа Нью-Йорка вже незабаром буде здана в експлуатацію. Вже скоро щасливі мешканці заїдуть у свої апартаменти, а усі суперечки навколо проєкту будівлі вщухнуть.
Надвисокий житловий комплекс / Фото Dezeen