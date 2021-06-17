Магія перепланування: колишній магазин став сучасним домом з яскравими акцентами – фото

Кидаючи виклик нормам і звичкам, іспанська студія Burr переосмислює простір колишнього магазину та пристосовує його для рутинних справ. Виглядає яскраво та стильно.

Як і наша психіка, так і архітектура досі залишаються архетипізованими, – стверджує креативна студія Burr. Ми продовжуємо жити за заздалегідь встановленими, консервативними канонами, які не завжди відповідають нашим потребам.

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Ставлячи умовності під сумнів, мадридські архітектори модифікують колишній комерційний простір та адаптують його під норми житлових приміщень. Ба більше – власники дому зможуть підлаштовувати його під нові й нові потреби, оскільки архітектори подбали про гнучкість та мобільність простору.

Як оновився простір: фото



Колишній магазин став сучасним домом з яскравими акцентами / Фото Burr Studio



Колишній магазин став сучасним домом з яскравими акцентами / Фото Burr Studio



Колишній магазин став сучасним домом з яскравими акцентами / Фото Burr Studio

Будинок розташований на першому поверсі. Завдяки акустичній панелі його вдалося поділити на окремі квартири. Залежно від економічних ресурсів, власники зможуть розширювати свої апартаменти або звужувати їх.



Колишній магазин став сучасним домом з яскравими акцентами / Фото Burr Studio



Колишній магазин став сучасним домом з яскравими акцентами / Фото Burr Studio

На згадку про стару версію приміщення, архітектори залишили тут жовту кахельну стіну та необроблений цемент. Враховуючи, що деякі перегородки будуть зноситися в процесі експлуатації, таке рішення виглядає абсолютно доречним та виправданим.



Колишній магазин став сучасним домом з яскравими акцентами / Фото Burr Studio



Колишній магазин став сучасним домом з яскравими акцентами / Фото Burr Studio

Проєкт кухні розроблявся в колаборації з компанією CUBRO, яка спеціалізується на створенні нестандартних приміщень. Найважливіший елемент цього проєкта – висока конструкція для зберігання посуду, техніки та засобів для прибирання.