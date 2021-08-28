Нова приватна студія звукозапису розташована у місті Осіденталь, Каліфорнія. Її оточують дерева, а сама вона збудована з матеріалу, який вдалося врятувати під час руйнування сараю у Нью-Йорку.
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Студія має чудове розташування / Фото Contemporist
Студія має декілька точок входу. Таке рішення втілили для того, щоб всі приміщення були автономними і ніщо не переривало творчий процес.
Тихе місце дозволяє зосередитись на музиці / Фото Contemporist
Дерево як головний матеріал – чудове рішення. Це дозволило не лише створити затишну творчу атмосферу, а й забезпечити приміщенням чудову акустику.
Тут можна втілити всі свої музичні ідеї / Фото Contemporist
Затишна студія у лісі – це прекрасне місце для творчості, яке подарує світу багато чарівних мелодій.