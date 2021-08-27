Магія дизайну: як облаштувати квартиру у стилі гламур

Гламурна кімната – мрія багатьох людей та чудовий спосіб облаштувати стильний простір. Є кілька креативних підказок для облаштування домівки у стилі гламур.

Дизайнерський стиль гламур започаткували у 1930 роках, це був період Золотого століття Голлівуду. Саме тому гламурний стиль нерозривно пов’язують із зірковим способом життя. Квартири зірок старого Голлівуду стали зразком, який з часом перетворився на стиль інтер’єру.

Цікаво Умовні позначення для режимів кондиціонеру: значення найпоширеніших з них

Еклектичні меблі

Гламурний стиль – це справжній меблевий хаос. У гламурному інтер'єрі можна розташувати меблі в стилі бароко, рококо, модерн та арт-деко. Антикваріат і сучасний дизайн у цьому стилі виглядають цілком гармонійно.

Блискучі поверхні

Золото, срібло, метал, кришталь та скло – усі ці та інші елементи облаштування гламурної кімнати мають сяяти та показувати багатство.

Шик та блиск – головні ознаки стилю / Фото homebook

Виразні кольори

Насичені відтінки червоного, синього, фіолетового або зеленого асоціюються з дорогоцінними каменями, а отже, і з розкішшю. Крім інтенсивних кольорів у стилі гламур також популярні чорний, золотий та срібний.

Стильний простір / Фото homebook

Розкішні матеріали

Тканини повинні бути м’якими або гладкими, чудово підійде оксамит, тафта, шовк і атлас.

Зірковий простір / Фото homebook