Людські скелети і Чужий: фото інтер'єру наймоторошніших барів у світі
Їх називають одними з найстрашніших барів світу. Заклади під назвою "Гігер" розташовані у Швейцарії. Їх інтер'єр збентежить навіть досвідченого фаната фільмів жахів.
Кошмар, тривога і відраза тут – у кожному елементі дизайну, повідомляє Artifex.
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Арки немов створені з людських кісток / Фото Tripadvisor
У світі є два бари "Гігер", й обидва вони – у Швейцарії. Chur Giger Bar працює в місті під назвою Кур, а Museum HR Giger Bar відкрили в Грюйєрі. Столики тут треба бронювати заздалегідь, адже охочих відвідати один з незвичних закладів дуже багато.
На вході відвідувачів зустрічає химерна скульптура / Фото Artifex
Бари "Гігер" – це не просто місце, де ви можете поїсти й випити для хоробрості. Це – інсценізація борту літака з фільму жахів "Чужий". Ось куди мріє потрапити кожен фанат.
Крісла фантастичного вигляду, що обертаються, оперезана хребтоподібними арками стеля, незвичайні світильники, таємнича напівтемрява. Не полишає відчуття, що ось-ось з темряви з'явиться роззявлена зубаста паща інопланетного чудовиська, породженого фантазією талановитого художника, – розповідають відвідувачі бару.
Тут чимало моторошних деталей / Фото Artifex
Автор проєкту – всесвітньо відомий художник, скульптор і дизайнер Ганс Рудольф "Руді" Гігер (HR Giger). Саме він створив "зовнішність" монстра з популярного фільму.
У стінах закладу ви побачите вмуровані ряди немовлят, а стільці тут нагадують людські скелети. Арки в вигляді людських хребтів і підлога, що відтворює вигляд комп'ютерної плати, не залишають відвідувачів байдужими.
Відвідувачі відчувають себе героями фільму жахів / Фото Tripadvisor
Ексцентричний художник Ганс Рудольф Гігер створив не тільки портрет "Чужого", а й більшу частину декорацій для культового фільму. У 1980 році він отримав премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти до кінострічки.
Деталі інтер'єру можна розглядати годинами / Фото Artifex
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Хоча художника Гігера вже немає серед живих, він увіковічив своє ім'я не тільки в кінематографі, а й у своїх фантастичних закладах.
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