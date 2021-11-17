Природа – це оточення, яке не потребує зайвого пафосу та гламуру. Цьому середовищу найркаще пасують невеликі будинки з природніх матеріалів, головним акцентом яких є затишок.

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Архітектори студії NatureHumaine представили La Brèche House. Цей дім став їхньою візією комфортного та невибагливого життя серед лісу.

Дивовижне середовище / Фото Archdaily

Архітектори розділили дім на дві частини, щоб втілити побажання клієнта про розмежування робочих просторів. Одне приміщення має спальню та вітальню, в томц час як інше поєднало в собі кухню, майстерню та гостьову кімнату.

Жодних зайвих деталей / Фото Archdaily

Головним завданням було зберегти максимальну відкритість просторів та занурити будівлю в природу, зробивши її частиною інтер'єру. Це вдалося реалізувати завдяки великим панорамним вікнам.

La Brèche House – це чудовий заміський дім серед природи, який огорне затишком та дозволить максимально насолодитися казковою атмосферою.