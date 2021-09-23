Ляпи в інтер'єрі: помилки в дизайні, які роблять усі

Кожен з нас робить усе можливе, аби інтер'єр помешкання втілював усі мрії та був просто ідеальним. Але як не старайся, усе одно зробиш помилку, на яку професіонали обов'язково звернуть увагу.

Зробити ремонт ідеально не завжди вдається навіть у досвідчених професіоналів. Тому не варто сильно переживати через помилки – головне, щоб вигляд вашого помешкання завжди надихав та спонукав якнайшвидше повертатися додому.

Цікаво Змішування стилів без ризику: що таке еклектика в інтер'єрі та як поєднати різні ідеї

Поганий прорахунок розмірів

Доволі часто трапляється ситуація, коли меблі забирають більше простору, аніж очікувалося. Через це страждає загальна атмосфера інтер'єру. Щоб цього уникнути, завжди варто ставити на місце меблів якісь коробки або предмети, які допоможуть уявити реальний результат майбутнього облаштування.

Забагато кольорів та текстур

Гармонія – головна мета будь-якого дизайну. Доволі часто у погоні за втіленням ідей та мрії ми женемося за стилями чи кольорами, які у поєднанні виглядають просто жахливо. Мрії та можливості варто балансувати.

Мало місця для зберігання

Інколи ми навіть не уявляємо, скільки речей маємо насправді. Тому ніколи не варто відмовлятися від місць для зберігання – зайві речі ніколи не прикрашали поверхні та створюють атмосферу недбалості.

Мало розеток

У 21 столітті гаджети – наші найбільші помічники. Не варто економити декілька гривень на розетці – у будь-якому місці квартири ви маєте бути цілком автономними з будь-яким гаджетом та мати можливість не від'єднувати його від живлення.

Онлайн-купівлі

Так, в інтернеті є дуже багато цікавого декору та деталей для інтер'єру. Але якщо ви цілком не впевнені у розмірах та якості товару – краще витратіть більше часу та пошукайте щось схоже поблизу.