Розкішний паркет: у Львівській Політехніці відреставрували підлогу в 2 старовинних залах

Джерело:Фейсбук Ростислава Тістика
Реставраційні роботи у 2 залах Національного університету "Львівська Політехніка" тривали з 2015 року. Реставрацію завершили ще у вересні 2020 року, однак із паркетом виникли певні проблеми.
Реставраційні роботи в Актовій залі Яна Матейка та читальній залі старої бібліотеки дещо продовжили. Нещодавно вдалося завершити роботу і над старовинним паркетом.
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Народний депутат Ростислав Тістик на своїй сторінці у фейсбук розповів, що почув про проблему відновлення підлоги в залі Яна Матейка.
Восени, разом з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, у ході спілкування із ректором Юрієм Бобало, почули про проблему із відновленням підлоги в оновленому залі Яна Матейка, – повідомляє депутат.
Так підлога виглядала до реставрації / Фото Ростислав Тістик
Проблему вдалося вирішити. Підлогу реставрували в короткі строки.
Минулий офіційний візит до "Львівської політехніки" запам'ятався урочистим відкриттям відреставрованих залів, а сьогоднішня зустріч – завершенням реставраційних робіт паркетного покриття, – додає Тістик.
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