Розкішний паркет: у Львівській Політехніці відреставрували підлогу в 2 старовинних залах

17 лютого 2021 , 19:58
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Джерело:

Фейсбук Ростислава Тістика

Реставраційні роботи у 2 залах Національного університету "Львівська Політехніка" тривали з 2015 року. Реставрацію завершили ще у вересні 2020 року, однак із паркетом виникли певні проблеми.

Реставраційні роботи в Актовій залі Яна Матейка та читальній залі старої бібліотеки дещо продовжили. Нещодавно вдалося завершити роботу і над старовинним паркетом.

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Народний депутат Ростислав Тістик на своїй сторінці у фейсбук розповів, що почув про проблему відновлення підлоги в залі Яна Матейка.

Восени, разом з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, у ході спілкування із ректором Юрієм Бобало, почули про проблему із відновленням підлоги в оновленому залі Яна Матейка, – повідомляє депутат.


Так підлога виглядала до реставрації / Фото Ростислав Тістик

Проблему вдалося вирішити. Підлогу реставрували в короткі строки.

Минулий офіційний візит до "Львівської політехніки" запам'ятався урочистим відкриттям відреставрованих залів, а сьогоднішня зустріч – завершенням реставраційних робіт паркетного покриття, – додає Тістик.

+1 приклад результативної співпраці! Минулий офіційний візит до Львівська політехніка запам’ятався урочистим...

Опубліковано Ростиславом Тістиком Четвер, 11 лютого 2021 р.

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Що було раніше:

  • 25 вересня відбулося урочисте відкриття двох реконструйованих залів: Актової зали Яна Матейка та читальної зали старої бібліотеки.
  • Реставраційні роботи в Актовій залі тривали з 2015 року, бібліотеку почали відновлювати у 2018 році.
  • У приміщеннях відновили скульптури на стінах, картини, світильники, колони. Інтер'єр максимально наблизили до автентичного вигляду 1884 року.
  • Консультантом процесу реставрації став відомий реставратор з США Юрій Янчишин.