Реставраційні роботи у 2 залах Національного університету "Львівська Політехніка" тривали з 2015 року. Реставрацію завершили ще у вересні 2020 року, однак із паркетом виникли певні проблеми.

Реставраційні роботи в Актовій залі Яна Матейка та читальній залі старої бібліотеки дещо продовжили. Нещодавно вдалося завершити роботу і над старовинним паркетом. Цікаво Придумали студенти: 5 видатних ідей для інтер'єру з тижня дизайну у Стокгольмі Народний депутат Ростислав Тістик на своїй сторінці у фейсбук розповів, що почув про проблему відновлення підлоги в залі Яна Матейка. Восени, разом з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, у ході спілкування із ректором Юрієм Бобало, почули про проблему із відновленням підлоги в оновленому залі Яна Матейка, – повідомляє депутат.

Так підлога виглядала до реставрації / Фото Ростислав Тістик Проблему вдалося вирішити. Підлогу реставрували в короткі строки. Минулий офіційний візит до "Львівської політехніки" запам'ятався урочистим відкриттям відреставрованих залів, а сьогоднішня зустріч – завершенням реставраційних робіт паркетного покриття, – додає Тістик. +1 приклад результативної співпраці! Минулий офіційний візит до Львівська політехніка запам’ятався урочистим... Опубліковано Ростиславом Тістиком Четвер, 11 лютого 2021 р. Читайте У США продають дім, надрукований на 3D-принтері: що всередині Що було раніше: 25 вересня відбулося урочисте відкриття двох реконструйованих залів: Актової зали Яна Матейка та читальної зали старої бібліотеки.

Реставраційні роботи в Актовій залі тривали з 2015 року, бібліотеку почали відновлювати у 2018 році.

У приміщеннях відновили скульптури на стінах, картини, світильники, колони. Інтер'єр максимально наблизили до автентичного вигляду 1884 року.

Консультантом процесу реставрації став відомий реставратор з США Юрій Янчишин.