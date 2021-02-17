Розкішний паркет: у Львівській Політехніці відреставрували підлогу в 2 старовинних залах
Реставраційні роботи у 2 залах Національного університету "Львівська Політехніка" тривали з 2015 року. Реставрацію завершили ще у вересні 2020 року, однак із паркетом виникли певні проблеми.
Джерело:Фейсбук Ростислава Тістика
Реставраційні роботи в Актовій залі Яна Матейка та читальній залі старої бібліотеки дещо продовжили. Нещодавно вдалося завершити роботу і над старовинним паркетом.
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Народний депутат Ростислав Тістик на своїй сторінці у фейсбук розповів, що почув про проблему відновлення підлоги в залі Яна Матейка.
Восени, разом з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, у ході спілкування із ректором Юрієм Бобало, почули про проблему із відновленням підлоги в оновленому залі Яна Матейка, – повідомляє депутат.
Так підлога виглядала до реставрації / Фото Ростислав Тістик
Проблему вдалося вирішити. Підлогу реставрували в короткі строки.
Минулий офіційний візит до "Львівської політехніки" запам'ятався урочистим відкриттям відреставрованих залів, а сьогоднішня зустріч – завершенням реставраційних робіт паркетного покриття, – додає Тістик.
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Що було раніше:
- 25 вересня відбулося урочисте відкриття двох реконструйованих залів: Актової зали Яна Матейка та читальної зали старої бібліотеки.
- Реставраційні роботи в Актовій залі тривали з 2015 року, бібліотеку почали відновлювати у 2018 році.
- У приміщеннях відновили скульптури на стінах, картини, світильники, колони. Інтер'єр максимально наблизили до автентичного вигляду 1884 року.
- Консультантом процесу реставрації став відомий реставратор з США Юрій Янчишин.
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