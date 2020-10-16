Українські інтер'єри вкрай рідко потрапляють в поле зору редакторів цього іменитого видання про дизайн та архітектуру. Чому дизайну львівського закладу пощастило – читайте у нашому матеріалі.

Про львівське кафе OM NOM NOM написав відомий міжнародний журнал Archdaily, повідомляє Lviv1256.

Archdaily – видання, що публікує новини зі світу дизайну та архітектури. Його аудиторія налічує близько 7 мільйонів відвідувачів. Редакція журналу співпрацює з популярними студіями, дизайнерами та архітекторами.

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Тут багато дерев'яних акцентів / Фото Archdaily

Автором проєкту стала студія Replus design bureau.

Заклад розташований у Futura HUB на Кульпарківській. Його "родзинкою" є живі дерева всередині й органічні страви, якими пригощають гостей. Меню в закладі повністю веганське.



Дерева "ростуть" крізь обидва поверхи / Фото Archdaily

Площа кафе становить 380 квадратних метрів. Цей простір наповнили дерев'яними столами й іншими екологічними меблями.



Бетон і скло виглядають органічно / Фото Archdaily

Дизайн інтер'єру досить простий і лаконічний. Стіни тут бетонні. Це відповідає концепції закладу – власники хотіли оздобити його промисловими будівельними матеріалами.

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Дерев'яні меблі й бетонні стіни чудово поєднуються з величезною кількістю живих рослин. Загальний стиль доповнюють тканинні дивани.



Особливого акценту додає неонова вивіска / Фото Archdaily

Ззовні кафе оздобили підвісними лампами, що приваблюють увагу.

Адреса кафе: місто Львів, вул. Кульпарківська, 200а

Більше фото веганського кафе у Львові дивіться тут:

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