Львівське кафе потрапило на сторінки всесвітньо відомого журналу – фото інтер'єрів
Українські інтер'єри вкрай рідко потрапляють в поле зору редакторів цього іменитого видання про дизайн та архітектуру. Чому дизайну львівського закладу пощастило – читайте у нашому матеріалі.
Про львівське кафе OM NOM NOM написав відомий міжнародний журнал Archdaily, повідомляє Lviv1256.
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Тут багато дерев'яних акцентів / Фото Archdaily
Автором проєкту стала студія Replus design bureau.
Заклад розташований у Futura HUB на Кульпарківській. Його "родзинкою" є живі дерева всередині й органічні страви, якими пригощають гостей. Меню в закладі повністю веганське.
Дерева "ростуть" крізь обидва поверхи / Фото Archdaily
Площа кафе становить 380 квадратних метрів. Цей простір наповнили дерев'яними столами й іншими екологічними меблями.
Бетон і скло виглядають органічно / Фото Archdaily
Дизайн інтер'єру досить простий і лаконічний. Стіни тут бетонні. Це відповідає концепції закладу – власники хотіли оздобити його промисловими будівельними матеріалами.
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Дерев'яні меблі й бетонні стіни чудово поєднуються з величезною кількістю живих рослин. Загальний стиль доповнюють тканинні дивани.
Особливого акценту додає неонова вивіска / Фото Archdaily
Ззовні кафе оздобили підвісними лампами, що приваблюють увагу.
Більше фото веганського кафе у Львові дивіться тут:
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