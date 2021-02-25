Без кредитів та іпотеки: з лондонського автобусу зробили квартиру мрії – фото

Знаменитий лондонський автобус може не тільки перевозити туристів, а й стати зручним помешканням. Пара з Великої Британії придбала старий автобус і зробила у ньому помешкання з каміном та ванною.

Молода пара хотіла мешкати разом, але прагнула уникнути кредитів та іпотеки. Тоді Чарлі Маквікар (26 років) та Люк Уокер (27 років) вирішили шукати альтернативний варіант.

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Таким був автобус, коли його придбали / Фото instagram.com/doubledeckerhome

Батько дівчини мав невеликий шматок землі в Ессексі. Чарлі та Люк почали обдумувати варіанти проживання там. Зрештою, зійшлися на варіанті червоного автобусу Go-Ahead London Volvo Plaxton.



Альтернативний будинок розташований на березі озера / Фото instagram.com/doubledeckerhome

Ще за кілька місяців до купівлі цей транспорт перевозив пасажирів. А вже незабаром став стильною двоповерховою квартирою на березі озера.



В автобусі довелося демонтувати сидіння / Фото instagram.com/doubledeckerhome

Ремонт автобусу виявився непростим завданням для пари, яка не мала досвіду. На щастя, їм допомогла сім'я, але не обійшлося і без участі фахівців. В автобусі потрібно було провести електрику, каналізацію, встановити сантехніку та виконати столярні роботи.



Процес перероблення / Фото instagram.com/doubledeckerhome

На першому поверсі автобусу розмістили простору кухню, туалет, робочий простір, гостьову кімнату. А родзинкою інтер'єру стала вітальня зі справжнім каміном на дровах.



Інтер'єр першого поверху / Фото instagram.com/doubledeckerhome

На другому поверсі розмістили спальню і ванну. Деякі проблеми виникли зі зберіганням тепла, але нещодавно пара придбала новий обігрівач, який справляється з цим завданням.



На другому поверсі розташували спальню / Фото instagram.com/doubledeckerhome

Будинок відповідає меті молодої пари: жити якомога економніше. З основних витрат – вони сплачують батькові Чарлі невелику суму за паркування на його землі.



Біля будинку зробили місце для відпочинку / Фото instagram.com/doubledeckerhome

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Ванна на другому поверсі / Фото instagram.com/doubledeckerhome

Будинок припаркований біля чудового ставка, у якому можна плавати на човні. Чарлі та Люк тримають 2 козлів, фотографії яких постійно розміщують у своєму інстаграмі.

автобус коштував 2500 фунтів стерлінгів (3470 доларів – 24 канал), а на перероблення пара витратила ще близько 15 000 фунтів стерлінгів (20 830 доларів – 24 канал).

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