Ідеальні кольори й мінімум коштів: як в Лондоні зробили студію із закинутого складу

Джерело:Dezeen
Дизайнери відреставрували старий склад на півдні Лондона. Тут створили простір для музичних студій, що вражає своїм кольоровим інтер'єром.
Автором проєкту стала архітектурна студія Alma-nac. Музичні студії розташовані уздовж "центральної вулиці", що прикрашена фанерними панелями різної форми.
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Головною артерією будівлі став різнокольоровий коридор / Фото Dezeen
Приміщення в колишній промзоні чудово пасує для запису музики. В інтер'єрі використали усю висоту чималого складу: дизайнери оголили дерев'яні балки під дахом, а крізь прозорі панелі на даху проникає сонячне світло.
У приміщенні використали декор з різьбленої фанери / Фото Dezeen
Основною артерією будівлі є внутрішня вулиця, що проходить уздовж хребта будівлі й оточена з усіх сторін звуконепроникними студіями.
Уздовж коридору розташовані окремі студії / Фото Dezeen
Фішкою проєкту стало те, що тут використали недорогі матеріали: фанеру, дерев'яні дошки та прості інструменти. Основною вимогою до будівлі було забезпечення звукоізоляції окремим студіям.
Всередині чимало кольорових акцентів / Фото Dezeen
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Високі стелі та великі вікна забезпечують максимальну кількість світла / Фото Dezeen
Зовні будівля приваблює увагу оригінальним поєднанням оранжевої цегли та блакитних воріт, вхідних дверей та вивіски.
Так виглядає студія зовні / Фото Dezeen
Так виглядає одна зі студій звукозапису / Фото Dezeen