Ідеальні кольори й мінімум коштів: як в Лондоні зробили студію із закинутого складу

Дизайнери відреставрували старий склад на півдні Лондона. Тут створили простір для музичних студій, що вражає своїм кольоровим інтер'єром.

Автором проєкту стала архітектурна студія Alma-nac. Музичні студії розташовані уздовж "центральної вулиці", що прикрашена фанерними панелями різної форми.

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Головною артерією будівлі став різнокольоровий коридор / Фото Dezeen

Приміщення в колишній промзоні чудово пасує для запису музики. В інтер'єрі використали усю висоту чималого складу: дизайнери оголили дерев'яні балки під дахом, а крізь прозорі панелі на даху проникає сонячне світло.



У приміщенні використали декор з різьбленої фанери / Фото Dezeen

Основною артерією будівлі є внутрішня вулиця, що проходить уздовж хребта будівлі й оточена з усіх сторін звуконепроникними студіями.



Уздовж коридору розташовані окремі студії / Фото Dezeen

Фішкою проєкту стало те, що тут використали недорогі матеріали: фанеру, дерев'яні дошки та прості інструменти. Основною вимогою до будівлі було забезпечення звукоізоляції окремим студіям.



Всередині чимало кольорових акцентів / Фото Dezeen

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Високі стелі та великі вікна забезпечують максимальну кількість світла / Фото Dezeen

Зовні будівля приваблює увагу оригінальним поєднанням оранжевої цегли та блакитних воріт, вхідних дверей та вивіски.



Так виглядає студія зовні / Фото Dezeen



Так виглядає одна зі студій звукозапису / Фото Dezeen