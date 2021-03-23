Цеглинка до цеглинки: у Лондоні відновили старовинний паб, який знесли незаконно

Столітній паб у столиці Великої Британії 6 років тому незаконно зрівняли з землею. Однак зусиллями місцевих мешканців будівлю вдалося "відродити з попелу".

Заклад під назвою Carlton Tavern зрівняли із землею у квітні 2015 року. Паб знищили незаконно – власник ділянки хотів побудувати на цьому місці житловий будинок на 10 квартир.

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Так виглядали руїни пабу / Фото The Observer

Муніципальна влада відхилила заявку про знесення пабу, однак забудовника це не зупинило. Девелоперська компанія CLTX Ltd зруйнувала будівлю.

Після знесення місцеві мешканці обурилися. На захист пабу виступили понад 5 тисяч осіб.



Влада зобов'язала відновити заклад у первісному вигляді / Фото The Observer

Боротьба за старовинну будівлю тривала 6 років. Зрештою, влада підтримала людей і зобов'язала компанію-забудовника відновити паб у первісному вигляді.

Я думав, що компанія відбудеться штрафом в 6 тисяч фунтів. Я приголомшений рішенням ради. Це корисний прецедент. Його запам'ятають інші девелопери, – сказав Джеймс Уотсон, один з активістів.

Чимало декору пабу діставали з-під завалів. Вдалося врятувати частини перил, каміну, оздоблення. Влада зобов'язала відновити паб точнісінько в такому вигляді, який він мав до незаконного знесення.



Активісти та нові орендатори пабу / Фото The Observer

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Цьогоріч пабу Carlton Tavern виповнилося рівно 100 – його збудували у 1921-му. Він знову відкриє свої двері для відвідувачів 12 квітня. Цього дня мешканці Великої Британії очікують на карантинні послаблення.