Лондонський дизайнер Інь Чанг створив колекцію меблів та предметів домашнього вжитку, які виготовлені з склеєного паперу. За словами дизайнери, папір він вибрав тільки тому, що цей матеріал найрідше використовується.

Колекція постійно поповнюється новими елементами, повідомляє Dezeen.

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Сьогодні в колекцію входить низка полиць, дзеркал та водонепроникних ваз, а також столи та табурети.



Окрім стільця в колекцію увійшли і предмети домашнього вжитку / Фото Dezeen

Я вибрав папір своїм основним матеріалом, бо це один із матеріалів, які найчастіше відкидають,

– розповідає дизайнер.



Велика кількість клею робить папір задубілим / Фото Dezeen

За словами Інь Чанга, волога суміш паперу та клею є податливим матеріалом, який схожий на глину.

Силуети шматків відповідають унікальній фактурі паперу. Меблі часто мають зім'яті деталі, які і складають каркас табуретів.



З паперу можна виготовити різні стільці різної форми / Фото Dezeen

Після висихання паперу, він може конкурувати з міцністю дерева. Один шматок паперу має обмежену міцність, але як і багато інших матеріалів, він стає міцнішим, якщо з'єднувати його 20 або 30 разів.

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В меблях також використовувалось скло / Фото Dezeen