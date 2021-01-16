Якщо ви звикли у вихідні проводити час в барі з друзями, а пандемія коронавірусу порушує ваші плани – потрібно задуматися над тим, щоб зробити домашній бар. Пропонуємо ідеї з облаштування бару в підвалі власного будинку.

Тут можна провести час на одинці або з друзями. Інтер'єр приватного бару часто буває навіть оригінальнішим за комерційні варіанти. Журнал The Spruce публікує добірку барів у підвалі.

Цікаво Криві меблі та химерні форми: 7 розкішних спалень у стилі арт-деко

Ідеальний барний простір



У цьому барі хочеться проводити час / Фото The Spruce

Цей інтер'єр повністю укомплектований всім, що має бути в справжньому барі. Тут є високі барні стільці, підвісні латунні світильники над барною стійкою і заспокійлива атмосфера.

Винний куточок



В інтер'єрі зробили скляний холодильник для вина / Фото The Spruce

Тут є винна зона, що створює особливий клімат для пляшок з вином, а також комфортний стіл та м'які крісла для дегустації.

Кімната з Lego



У цьому підвалі зробили світлий та веселий інтер'єр / Фото The Spruce

Тут є велетенська колекція Лего, стіл, де можна збирати конструктор, а також справжня барна стійка й чималий вибір напоїв.

Атмосферний простір



У цьому маленькому й стильному барі все створене для відпочинку / Фото The Spruce

Тут дуже затишно завдяки меблям темних відтінків та приглушеному освітленню. Барна стійка з високими стільцями, низькі світильники, картини на стінах – усе підкреслює оригінальну атмосферу справжнього бару.

Домашнє кафе



Інтер'єр у приміщенні зробили легким та світлим / Фото The Spruce

Тут можна "замовити" напої й провести час за круглим столом на м'якому дивані. Диван та стільці вміщують велику компанію. В кімнаті зробили холодильник для вина та невелику барну зону.

Незвично У США продають скелю: в ній розмістили сучасний будинок