Лісовий меморіал передбачає створення простого колумбарію з дизайном, який не конкурує з навколишньою природою. Така форма підкреслює гармонійне поєднання з лісом.

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Колумбарій – сховище урн із прахом. Розташовується в катакомбах або склепах. Існують колумбарії у вигляді меморіальної стіни з нішами. Колумбарій крематорію здебільшого має вигляд упорядкованої земельної ділянки для поховання урн.

Висока кубічна споруда / Фото designboom.com

Томек Міхальський уявив пам'ятник зовні високим кубоїдом, вкритим темним деревом та оздобленим технікою шугібан без різних пам'ятників, бетону чи штучних насаджень. Місце для урн зроблено в стіні пам'яті зі світлого дерева, а ажурне склепіння забезпечує доступ до природного світла. Це дозволяє моноліту, попри відсутність будь-якої символіки, створити теплу атмосферу.

Ніші для праху / Фото designboom.com

Кожен фрагмент концепції підкреслює стосунки між людиною та землею. Ідея відповідає як атеїстичній концепції, так і може бути пристосована до поховання відповідно до християнської традиції.

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Місце для роздумів та усамітнення / Фото designboom.com

Лісовий меморіал має на меті створити аскетичне місце поховання з естетикою, натхненною природою. Томек вважає, що розміщення меморіальної стіни в не зіпсованому цивілізацією лісі – це не тільки данина пам'яті померлим, але й створення місця для роздумів, тиші та усамітнення.

Місце для роздумів та усамітнення / Фото designboom.com