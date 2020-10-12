В цьому помешканні для молодої родини все нагадує про дерева і хащі. Як виглядає незвичний "лісовий" дизайн міської квартири – дізнайтеся у нашому матеріалі.

Дизайн був створений українською студією tobi architects, повідомляє Djournal.

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В приміщенні багато дерев'яних елементів / Фото Djournal

Квартира розташована в Дніпрі й має площу 90 квадратних метрів. Тут створили єдиний простір для кухні, вітальні та їдальні, а також спальню господарів і дитячу кімнату.

Перед дизайнерами стояло завдання розділити дві функціональні зони: кухню й вітальню. Це вдалося зробити за допомогою системи розсувних дверей. Завдяки такій системі приміщення легко трансформувати під будь-які потреби.



Кухня і вітальня об'єднані в спільний простір / Фото Djournal

В інтер'єрі поєднали світло-коричневу колірну гаму, а також фактурний текстиль, дерево й мармур. Темою для оздоблення став ліс. Саме тому проєкт назвали Heywood.

Про лісові хащі тут нагадує принт із зображенням зрізу великого дерева, килимок з мереживом, дерев'яні елементи на шафах тощо.



Кімнатні рослини доповнюють стиль інтер'єру / Фото Djournal

Атмосферу підкреслюють темні меблі в зоні вітальні.

У спальні одна зі стін вкрита яскравими шпалерами з тропічними мотивами. Звідси можна вийти на засклену лоджію. Двері між спальнею й балконом прибрали, щоб в кімнату потрапляло якомога більше світла.



Принтовані шпалери виглядають сучасно / Фото Djournal

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"Будиночок" ніби створений з дерева / Фото Djournal

У дитячій кімнаті увагу приваблює "будиночок", в якому розмістили ліжко. Килим і дерев'яна шафа підкреслюють загальний стиль квартири. Одна зі стін в дитячій створена з білих панелей, на яких можна малювати фломастерами.



Меблі в кімнатах виконані в єдиному стилі / Фото Djournal

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