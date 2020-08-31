В столиці Німеччини Берліні, на вулиці Кантштрассе в одній зі старих будівель колись працювала аптека. Довгий час приміщення стояло порожнім та було щедро розмальоване вуличними художниками, сьогодні тут відкрили бар зі стильним темним інтер'єром.

Цокольний поверх 4-поверхового приміщення обрамлений склом, яке тут розмальоване численними графіті, повідомляє Archdaily.

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Власниками пабу стали великі місцеві "акули" ресторанного бізнесу, які захотіли щось на зразок гангстерського закладу.



Заклад розташований в типовому берлінському районі / Фото Archdaily

893 Ryotei має однобічний скляний фасад з невеликої неонової вивіски на грубому шматку дерева. Всередині є абстрактний темний інтер'єр з мармуровими поверхнями.



Вивіска зроблена у "поліцейському стилі" / Фото Archdaily

Чорні стіни з елементами холодної сталі утворюють бар-кухню закладу, а мармур чітко розділяє зони бару та ресторану.



Заклад здатен вмістити багато відвідувачів / Фото Archdaily

Облицювання з синього оксамиту утворює сидіння для крісел. У кутку для особливих гостей є круговий світло-зелений мармуровий стіл для гри в покер.



Для завсідників тут передбачені окремі місця / Фото Archdaily

Доволі тьмяне світло впливає на загальне сприйняття інтер'єру та створює тут напівпідвальну атмосферу.

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Умивальники – єдиний світлий елемент в інтер'єрі / Фото Archdaily