Французька архітектурна студія AW2 нещодавно завершила будівництво екологічного готелю поблизу моря посеред лісу у Коста-Риці. Приміщення схожі на платформи з великими наметами, а під час будівництва не було вирубано жодного дерева, а також не використовувався бетон і цвяхи.

AW2 спроєктували курорт під назвою Kasiiya Papagayo, щоб не турбувати і не пошкоджувати ділянку покритого деревами скелястого півострова з видом на затоку Папагайо, пише Dezeen.

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Нашим наміром протягом проєктування був не мінімальний вплив на навколишнє середовище, а нульовий рівень,

– пояснив один з проєктантів.



Готель покликаний бути окремою еко системою / Фото Dezeen

Готель складається зі скупчення наметів. Загалом тут 14 повноцінних кімнат для гостей на площі 49 гектарів.



На території готелю взагалі не використовували бетон / Фото Dezeen

Усі кімнати створені за допомогою утворення платформ з пиломатеріалів, на які кріпляться міцні намети. Електроенергією готель забезпечений внаслідок використання сонячних панелей.



Ванна – одна з небагатьох металевих речей в готелі / Фото Dezeen

Інтер'єр тут виконаний у нейтральних тонах з дерев'яними меблями. Ванні кімнати мають дерев'яні рами для дзеркал та кам'яними умивальниками та металевою ванною.

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Це місце найкраще підходить саме для екологічного туризму / Фото Dezeen