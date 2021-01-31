Лампа, у яку влучила куля та інший оригінальний декор для дому: незвичні фото

Якщо ви полюбляєте епатажний та цікавий декор, вам неодмінно сподобається наша добірка.
Джерело: Boredpanda
Ви точно захочете мати вдома ці оригінальні предмети.
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Ця лампа немов розлітається на шматки від того, що у неї хтось влучив / Фото Boredpanda
Вона виглядає наче декорація із фільму про майбутнє / Фото Boredpanda
Здається, у вашій склянці вже хтось живе / Фото Boredpanda
Китайська ваза, на якій розвивається цілий сюжет / Фото Boredpanda
Ці оригінальні столові прибори мають форми квітів, листя і мушель / Фото Boredpanda
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