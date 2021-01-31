Якщо ви полюбляєте епатажний та цікавий декор, вам неодмінно сподобається наша добірка.

Джерело: Boredpanda

Ви точно захочете мати вдома ці оригінальні предмети.

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Лампа, у яку потрапляє куля



Ця лампа немов розлітається на шматки від того, що у неї хтось влучив / Фото Boredpanda

Оригінальна мийка



Вона виглядає наче декорація із фільму про майбутнє / Фото Boredpanda

Склянки з сюрпризом



Здається, у вашій склянці вже хтось живе / Фото Boredpanda

Китайська ваза



Китайська ваза, на якій розвивається цілий сюжет / Фото Boredpanda

Ложки й ножі, що народилися із самої природи



Ці оригінальні столові прибори мають форми квітів, листя і мушель / Фото Boredpanda

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